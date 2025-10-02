L'AMF publie l'édition 2024 du Rapport annuel sur les institutions financières et les agents d'évaluation du crédit

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie l'édition 2024 de son Rapport annuel sur les institutions financières et les agents d'évaluation du crédit, déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances du Québec.

Le rapport brosse un portrait de la situation financière des différents secteurs encadrés par l'AMF, tel qu'exigé par les lois qu'elle administre. Il présente également les principales activités menées l'an dernier par l'organisation en matière d'encadrement et de surveillance des pratiques de gestion saine et prudente et des pratiques commerciales des institutions financières. De façon globale, les secteurs encadrés par l'AMF ont connu un accroissement de leurs bénéfices nets et des rendements de leurs capitaux propres au courant de l'année 2024.

« Dans une ère d'incertitude économique, le secteur financier québécois bénéficie d'assises solides et continue de se montrer résilient », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF.

« Ces résultats démontrent la résilience du secteur financier québécois et confortent l'AMF quant à la capacité des institutions financières à desservir adéquatement les consommateurs de produits et services financiers », a conclu Patrick Déry, surintendant des institutions financières de l'AMF.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

