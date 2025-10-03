L'AMF lance une consultation sur la reconnaissance de la nouvelle Chambre de l'assurance

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) lance une consultation publique portant sur la décision de reconnaissance de la Chambre de l'assurance (Chambre) à titre d'organisme d'autoréglementation (OAR). En juin dernier, la loi 16 a été sanctionnée, créant cette nouvelle Chambre, issue de la fusion de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et de la Chambre de l'assurance de dommages (ChAD).

La loi 16 prévoit également que l'AMF doit rendre sa décision de reconnaissance au plus tard le 4 juillet 2026 et que cette dernière doit notamment prévoir le retrait de l'exercice des fonctions et pouvoirs de la Chambre à l'égard des représentants en épargne collective et des représentants en plans de bourses d'études.

La consultation vise à recueillir des commentaires sur divers aspects liés à la décision de reconnaissance de la nouvelle Chambre, notamment les exigences en matière de transparence et d'information publique, le processus de modification des règles de la Chambre (incluant les exigences relatives aux consultations publiques), les mécanismes garantissant l'indépendance du syndic et du comité de discipline ainsi que les paramètres encadrant les sanctions.

Pour plus d'information, l'AMF vous invite à consulter l'avis de consultation.

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires dans le cadre de cette consultation publique ont jusqu'au 12 décembre 2025 pour le faire.

