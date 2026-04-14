L'AMF dévoile une édition spéciale de son Énoncé annuel des priorités 2026-2027, qui inclut son plan d'action pour une meilleure prévisibilité réglementaire

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) rend publique aujourd'hui une édition spéciale de son Énoncé annuel des priorités 2026-2027, qui présente son plan d'action pour une meilleure prévisibilité réglementaire. Cet énoncé fait aussi état des principales initiatives qui seront réalisées dans le cadre de la deuxième année de la mise en œuvre du Plan stratégique 2025-2029 de l'AMF.

Agir pour un secteur financier dynamique et intègre

Le plan d'action de l'AMF pour une meilleure prévisibilité réglementaire donne suite aux consultations menées au cours de la dernière année auprès d'intervenants du secteur financier. Il s'articule autour de quatre grands piliers que sont l'anticipation, le dialogue, la précision et la cohérence. Des actions concrètes ont été identifiées pour favoriser une meilleure prévisibilité en fonction des enjeux soulevés. Celles-ci seront déployées activement au cours des deux prochaines années.

En guise de première initiative concrète de son plan d'action, l'AMF adopte une nouvelle approche avec la publication d'un énoncé annuel des priorités qui présente des contenus bonifiés et qui est désormais rendu public en début d'année financière. Cette nouvelle pratique offre au secteur financier une meilleure capacité d'anticipation pour intégrer les évolutions réglementaires dans le déploiement de leurs stratégies d'affaires.

« Le plan d'action proposé vise à renforcer la prévisibilité de l'évolution du cadre réglementaire et normatif, afin de permettre aux intervenants du secteur financier d'anticiper ses effets et de prendre des décisions éclairées en matière de conformité, de gestion des risques et d'investissement », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF.

Au cours de la prochaine année, l'AMF poursuivra également ses efforts pour harmoniser, simplifier et optimiser son cadre réglementaire et normatif. Elle continuera aussi de porter une attention particulière aux nouveaux développements technologiques, à la cybersécurité ainsi qu'aux changements climatiques. Par ailleurs, plusieurs phénomènes émergents interpelleront l'AMF cette année : les marchés privés, les cryptoactifs ainsi que les marchés de prédiction. L'AMF poursuivra donc ses travaux et ses échanges afin de permettre une compréhension commune et adéquate de ces risques ainsi que de l'encadrement à appliquer.

Renforcer l'expérience consommateur

En plus de moderniser ses services d'assistance, l'AMF reverra le parcours du service de règlement des différends et appliquera l'élargissement de la couverture du Fonds d'indemnisation des services financiers afin que celle-ci couvre l'ensemble des inscrits traitant directement avec les consommateurs de produits et services financiers. Ces modifications renforceront directement la protection des consommateurs, tout en offrant une approche plus personnalisée et alignée sur leurs besoins.

L'AMF rendra également public son quatrième plan d'action de la Stratégie québécoise en éducation financière, lequel mise sur la collaboration avec ses partenaires publics, privés et universitaires afin de générer un impact toujours plus concret. L'AMF continuera de bonifier son offre de contenus et d'initiatives liés à l'éducation financière, entre autres, afin de mieux prémunir les clientèles, notamment les jeunes et les plus vulnérables, contre les tentatives de fraude, qui sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées.

« Au-delà de la prévisibilité réglementaire, nous poursuivons nos actions pour améliorer l'expérience des consommateurs dans leurs interactions avec l'AMF et pour renforcer l'éducation financière dans un contexte d'incertitude », a ajouté M. Ouellet.

Soutenir nos talents et la performance organisationnelle

Dans un souci d'efficience, l'AMF continuera d'optimiser ses pratiques au bénéfice des consommateurs et des intervenants du secteur financier. Elle mettra également en œuvre des initiatives stratégiques en matière de développement des talents et d'expertise afin de réitérer son engagement envers la croissance professionnelle et son positionnement comme employeur de choix.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

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SOURCE Autorité des Marchés financiers