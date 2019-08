L'amélioration des réseaux d'aqueduc et d'égout permettra d'offrir une eau propre et un meilleur environnement aux résidents d'Annapolis et de Digby

DIGBY, NS, le 20 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les infrastructures locales d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui amélioreront leur qualité de vie, protégeront l'environnement et favoriseront la croissance des collectivités.

Aujourd'hui, Colin Fraser, député de Nova-Ouest, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement, Ben Cleveland, maire de Digby, et Timothy Habinski, préfet de la municipalité du comté d'Annapolis, ont annoncé un financement pour l'amélioration d'une conduite d'eau principale à Annapolis et de la station de traitement des eaux usées à Digby.

Le projet consiste à remplacer la conduite d'eau principale sur la promenade Hillside, dans la municipalité du comté d'Annapolis. Les améliorations apportées à la station de traitement des eaux usées de la ville de Digby comprendront de nouvelles pompes, de nouveaux dispositifs de communication et composantes électriques, ainsi que le remplacement de deux stations de relèvement.

Le gouvernement du Canada investit 429 950 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques et du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de la Nouvelle-Écosse alloue 358 256 $ à ces projets, tandis que la ville de Digby et la municipalité du comté d'Annapolis assumeront le reste des coûts.

« Il est essentiel de veiller à ce que les collectivités de l'ensemble du Canada disposent d'infrastructures modernes pour bâtir un avenir sain et durable. Ces investissements sont essentiels à l'édification, en Nouvelle-Écosse, de collectivités fortes qui peuvent réaliser leur plein potentiel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Des services d'assainissement des eaux usées modernes et efficaces sont essentiels pour assurer le bien‑être de nos familles et de notre environnement. Il est essentiel d'investir dans les infrastructures vertes pour bâtir des collectivités modernes où il fait bon vivre et qui aideront à protéger l'environnement et à garder les Néo-Écossais en santé pour les années à venir. »

Colin Fraser, député de Nova-Ouest

« Grâce à ces projets, les résidents de la promenade Hillside, dans le comté d'Annapolis, auront un meilleur accès à une eau potable de haute qualité et les résidents de Digby auront accès à des services d'assainissement des eaux usées plus fiables. Comme nous le savons tous, des infrastructures municipales solides sont le fondement de l'édification de collectivités saines et viables. Grâce à ces investissements, nous investissons également dans la durabilité et la croissance de ces collectivités. »

L'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Au cours des 10 dernières années, la ville de Digby a apporté d'importantes améliorations à ses systèmes de gestion des eaux usées et, grâce à l'aide financière annoncée par le gouvernement du Canada, nous serons en mesure d'améliorer la qualité de l'eau déversée dans le bassin d'Annapolis, ce qui améliorera l'environnement et protégera les emplois des pêcheurs dans la région. »

Ben Cleveland, maire de Digby

« La municipalité du comté d'Annapolis est reconnaissante de l'appui du gouvernement fédéral pour cet important projet. Les résidents de la promenade Hillside, à Lequille, sont aux prises depuis des années avec un approvisionnement en eau inadéquat, et comme les nappes phréatiques continuent de se déplacer en raison des changements climatiques, il était impératif de mettre en place une solution stable. Nous sommes heureux de pouvoir prendre des mesures décisives au nom de nos résidents, en partenariat avec le gouvernement du Canada. »

Timothy Habinski, préfet de la municipalité du comté d'Annapolis

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Produit connexe

Document d'information

L'amélioration des réseaux d'aqueduc et d'égout permettra d'offrir une eau propre et un meilleur environnement aux résidents d'Annapolis et de Digby

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera des projets d'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les municipalités de Digby et d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement du Canada investit plus de 429 950 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse leur consacrera 358 256 $. La ville de Digby allouera 214 263 $ aux projets et la municipalité du comté d'Annapolis leur consacrera 105 406 $.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Fonds Détails concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Amélioration du réseau d'égout - Ville de Digby VIRN Amélioration du système de traitement des eaux usées de Digby afin d'accroître la capacité de la station à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux pluviales. 271 860 $ 226 527 $ 214 263 $ Amélioration du réseau d'alimentation en eau : promenade Hillside - Municipalité du comté d'Annapolis VIV Remplacement d'une conduite d'eau principale sur la promenade Hillside. Installation de 440 mètres de conduite d'eau pour maintenir la qualité de l'eau propre et fiable. 158 090 $ 131 728 $ 105 406 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique :

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

