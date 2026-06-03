L'AMCQ DÉVOILE L'IMAGE DE MARQUE DE SON 60e ANNIVERSAIRE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DES COUVREURS

LAVAL, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale des couvreurs, qui se déroulera du 7 au 13 juin 2026, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est fière de dévoiler l'image de marque de son 60e anniversaire, sous la thématique des ballons. Le slogan « On vise haut depuis 60 ans » et le logo commémoratif traduisent parfaitement son rôle dans l'évolution des pratiques et son soutien dans l'atteinte de l'excellence chez ses membres.

En plus d'illustrer la célébration de 60 années de passion et d'engagement envers la profession, le ballon reflète l'esprit de l'AMCQ, qui aspire à prendre de la hauteur et à viser toujours plus haut pour ses membres et pour la qualité des toitures partout dans la province.

Cette symbolique forte sera déployée dans le cadre d'une campagne multiplateforme visant à faire rayonner la profession de couvreur et à valoriser les équipes sur le terrain, en plus de sensibiliser le public à l'importance des toitures.

Des ballons sur toutes les plateformes

Tout au long de la Semaine nationale des couvreurs, l'AMCQ mettra en lumière ses membres en publiant des photos de leurs réalisations et de leurs équipes intégrant des ballons du 60e anniversaire. Chaque jour pendant l'événement, une vidéo compilant les photos des membres sera diffusée sur les plateformes de l'Association selon les thématiques suivantes :

Dimanche 7 juin : Les femmes dans l'industrie de la couverture

Lundi 8 juin : Projets emblématiques

Mardi 9 juin : Projets ou événements de bienfaisance

Mercredi 10 juin : Appréciation des employés

Jeudi 11 juin : Formation des employés

Vendredi 12 juin : Célébration de la Semaine nationale des couvreurs

« En plus d'être festif et rassembleur, le thème des ballons incarne notre volonté d'atteindre des sommets et la pluralité des experts Maîtres Couvreurs que nous représentons. Nous espérons ainsi souligner le savoir-faire de nos membres et leurs réalisations, qui sont parfois méconnus au sein de l'industrie et du public », affirme Guillaume Houle, Directeur général, AMCQ

À propos de la Semaine nationale des couvreurs

La Semaine nationale des couvreurs est un événement annuel organisé par l'AMCQ et certaines associations canadiennes du secteur. Son objectif : mettre en valeur le métier de couvreur, les entreprises de l'industrie de la toiture, les projets et réalisations des membres ainsi que l'importance du secteur de l'enveloppe du bâtiment (commercial, industriel et institutionnel).

À propos de l'AMCQ

Fondée en 1966 par des entrepreneurs en couverture, l'AMCQ a pour mission de faire rayonner le professionnalisme des experts Maîtres Couvreurs en appliquant un processus d'adhésion rigoureux et les meilleures pratiques de l'industrie de la toiture au Québec.

Elle aspire à être un partenaire de choix des parties prenantes du secteur de la toiture d'ici et à être reconnue par les professionnels de la construction pour sa garantie distinctive et son service technique inégalé.

SOURCE Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ)

Source : Marianne Lefebvre, (514) 966-7552, [email protected]