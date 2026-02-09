L'AMCQ accueille un nouveau président et un nouveau directeur général

LAVAL, QC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) annonce l'élection de son nouveau président et la nomination de son nouveau directeur général, à l'issue de sa 59e assemblée générale annuelle.

M. Giancarlo Bellini, président de l'entreprise Toitures Trois Étoiles, a été élu président du conseil d'administration de l'AMCQ. Il succède à M. Sylvain Audet (Norman & Collie), qui devient président sortant. À ce titre, M. Bellini assumera la gouvernance de l'Association et veillera à la poursuite de ses orientations stratégiques, dans l'intérêt des membres et de l'industrie de la toiture au Québec.

« C'est avec un profond sentiment de responsabilité que j'assume la présidence du conseil d'administration de l'AMCQ. Notre Association joue un rôle déterminant dans l'industrie de la toiture, et je m'engage à poursuivre le travail afin d'en soutenir la croissance, l'efficacité et l'impact positif », a déclaré M. Giancarlo Bellini.

Le conseil d'administration pourra compter sur l'appui d'une équipe d'administrateurs expérimentés provenant de toutes les régions du Québec, dont Mme Mélanie Bellerive (Groupe Cirtech), M. Simon Bolduc (Toitures Duratek), Mme Maryse Couture (Toitures Couture & Associés), M. Simon-Pierre Lacombe (Toitures Quatre-Saisons), M. Philippe Lefebvre (Groupe Lefebvre) et M. Éric Malenfant (JCO Malenfant).

Nomination de Guillaume Houle au poste de directeur général

Parallèlement, l'AMCQ annonce la nomination de M. Guillaume Houle à titre de directeur général. Il entrera officiellement en fonction le 16 février 2026. M. Houle succède à M. Marc Savard, qui a dirigé l'Association au cours des dix dernières années.

Professionnel chevronné dans le domaine des relations publiques et gouvernementales, le nouveau directeur général de l'AMCQ cumule plus de quinze années d'expérience au sein d'organisations publiques, associatives et institutionnelles. Il a récemment occupé un poste stratégique au sein de l'équipe d'AUCOIN Stratégie & Communication, où il accompagnait des organisations dans la gestion d'enjeux d'affaires publiques et institutionnels. Il a auparavant agi comme responsable des affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec (ACQ), en plus d'avoir œuvré à la Garantie de construction résidentielle, un organisme indépendant administrant le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs au Québec.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Houle aura pour mandat de consolider les services aux membres, de renforcer la vitalité associative et de positionner l'AMCQ comme un acteur structurant et crédible au sein de l'écosystème québécois de la construction.

« J'aborde ce mandat avec humilité, rigueur et un profond respect pour le travail accompli au fil des ans. L'AMCQ est une association forte, crédible et mobilisée. Mon objectif sera de consolider cette base, de renforcer le dialogue avec les membres et de positionner l'Association comme un acteur structurant, utile et écouté au sein de l'industrie de la construction. »

À propos de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Fondée en 1966, l'AMCQ est un organisme à but non lucratif reconnu comme un acteur incontournable de l'industrie de la construction au Québec. Depuis près de soixante ans, l'Association se distingue par ses normes techniques élevées, ses standards de qualité rigoureux et l'expertise de ses membres couvreurs, de ses firmes d'inspection indépendantes et de ses fournisseurs partenaires.

Renseignements : Guillaume Houle, Directeur général, Association des Maîtres Couvreurs du Québec, 514 649-7620