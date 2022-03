OTTAWA, ON, le 1er mars 2022 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est profondément ébranlée et atterrée par les conséquences des attaques militaires russes dans plusieurs villes d'Ukraine. Nos cœurs et nos pensées accompagnent nos collègues ukrainiens du secteur de la santé, ainsi que l'ensemble de la population et des victimes de cette crise en Ukraine.

Il faut protéger les travailleurs de la santé, les établissements médicaux et les patients. Il est impératif que les médecins, le personnel infirmier et les autres travailleurs de la santé puissent continuer à faire leur travail alors qu'ils prodiguent des soins dans des circonstances inimaginables.

Nous nous joignons à la communauté internationale et à la population canadienne afin d'exiger la fin rapide de l'invasion russe en Ukraine.

Katharine Smart, M.D.

Présidente, Association médicale canadienne

