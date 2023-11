L'Alliance Vaccins pour Adultes du Canada officiellement lancée pour promouvoir d'un meilleur accès aux vaccins

L'Alliance Vaccins pour Adultes milite pour un meilleur accès aux vaccins pour adultes au Canada, afin d'améliorer la santé et de sauver des vies.

TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - L'Alliance Vaccins pour Adultes (AVA) est heureuse d'annoncer son lancement officiel. Elle s'appuie sur les efforts existants pour améliorer l'accès aux vaccins pour adultes au Canada. Réunissant des travailleurs de la santé de première ligne, des universitaires, des partenaires de l'industrie, des chefs de file du secteur pharmaceutique, des experts en santé publique ainsi que des groupes de défense et de patients, AVA s'engage à plaider pour que tous les vaccins pour adultes recommandés par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) soient financés par des fonds publics dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

Le Canada est confronté à des défis importants dans le domaine de la vaccination des adultes, avec un taux de couverture vaccinale généralement plus faible que pour les vaccins pédiatriques et des inégalités d'accès plus importantes1. De nombreux vaccins pour adultes recommandés par le CCNI (par exemple, le vaccin contre le zona, le vaccin contre le pneumocoque) ne sont pas financés par les fonds publics de manière uniforme au Canada2,3. De plus, la sensibilisation à l'importance des vaccins pour adultes est plus faible que pour les vaccins pédiatriques4.

« Garantir un Canada en meilleure santé passe par un accès équitable aux vaccins pour tous les adultes du pays », a déclaré le Dr Gregory Taylor, co-président d'AVA. « Notre vision est celle d'un Canada où chaque adulte peut facilement avoir accès à des vaccins recommandés par des experts et, à un coût nul ou faible. Notre mission est de plaider en faveur d'un meilleur financement, d'une plus grande sensibilisation du public et d'un meilleur accès aux vaccins pour adultes ».

Une enquête récente menée par 19 to Zero5 et l'université de Toronto a montré que 73 % des personnes interrogées dans toutes les régions du Canada estimaient que les vaccins recommandés par le CCNI devraient être financés par l'État6. Les résultats montrent également que plus de 71 % des personnes interrogées estiment que le fait de payer eux-mêmes leurs vaccins joue un rôle essentiel dans leur décision.

« La nécessité de redynamiser les vaccinations de routine suite à la COVID-19 nous oblige à impliquer les professionnels de la santé, les acteurs de l'industrie, les décideurs politiques et le public dans notre mission d'amélioration de la santé des personnes, quel que soit leur lieu de résidence au Canada », a déclaré le Dr Jia Hu, coprésident de l'AVA. « L'AVA travaillera en collaboration avec les principales parties prenantes pour améliorer le financement et l'accès aux vaccins recommandés par le CCNI ».

L'AVA a été créée à la suite d'une réunion qui s'est tenue en avril 2023 à Ottawa en présence de partenaires de l'industrie, d'universitaires de renom, de chefs de file du secteur pharmaceutique, d'experts en santé publique ainsi que de groupes de défense et de patients qui ont souligné la nécessité d'adopter de nouvelles approches pour améliorer le financement de la vaccination, l'accès à celle-ci et ultimement l'adhésion chez les adultes au Canada.

Pour en savoir plus, visitez adultvaccinealliance.ca et suivez AVA sur Twitter/X et LinkedIn.

À propos de l'Alliance Vaccins pour Adultes

L'Alliance Vaccins pour Adultes (AVA) a été créée pour répondre au besoin urgent d'un effort collectif visant à accroître l'accès aux vaccins pour adultes recommandés par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) au Canada. L'AVA est dirigée par deux coprésidents, le Dr Jia Hu, cofondateur et directeur général de 19 to Zero, et le Dr Gregory Taylor, ancien administrateur en chef de la santé publique du Canada. L'Alliance rassemble des travailleurs de la santé de première ligne, des universitaires, des partenaires de l'industrie, de chefs de file du secteur pharmaceutique, des experts en santé publique, ainsi que des groupes de défense et de patients pour plaider en faveur d'un meilleur financement, d'une plus grande sensibilisation et d'un meilleur accès aux vaccins pour adultes au Canada. Pour en savoir plus, visitez adultvaccinealliance.ca et suivez AVA sur Twitter/X et LinkedIn.

______________________________ 1 Doherty TM, Del Giudice G, Maggi S. Ann Med. 2019 Mar;51(2):128-140 2 CanAge. Adult Vaccination in Canada Cross-Country Report Card 2022. 3 Scheilfele DW, Ward BJ, Halperin SA, McNeil SA, Crowcroft NS, Bjornson G. Vaccine. 2014 Feb;32(7):766-770 4 Agence de la santé publique du Canada. Vaccination des adultes canadiens en 2021. Disponible ici : https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization-vaccines/vaccination-coverage/highlights-2020-2021-seasonal-influenza-survey/full-report/points-saillants-enquete-grippe-saisonniere-2020-2021.pdf 5 19 to Zero est une coalition multisectorielle à but non lucratif qui vise à modifier les comportements en matière de santé par de multiples moyens tels que les campagnes de marketing, l'engagement communautaire et le plaidoyer. 19 to Zero travaille sur des questions de santé publique importantes telles que la promotion des vaccins, le dépistage du cancer, la prévention des maladies chroniques, etc. 6 19 to Zero, Enquête sur la vaccination des adultes. Juin 2023.

SOURCE Alliance Vaccins pour Adultes

Renseignements: Pour plus d'informations ou une demande d'entrevue, veuillez contacter : [email protected]