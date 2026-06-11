L'Alliance pharmaceutique pancanadienne et l'Association canadienne du médicament générique prolongent l'entente sur l'initiative d'établissement des prix pour les médicaments génériques

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - L'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG) ont prolongé l'entente sur l'initiative d'établissement des prix pour les médicaments génériques jusqu'en 2028. Cette décision vise à soutenir la stabilité et la prévisibilité relatives aux médicaments génériques remboursés par les régimes publics d'assurance médicaments.

Cette nouvelle initiative prolonge une entente de 3 ans signée en 2023. Cette entente a permis de générer des économies considérables pour les régimes publics d'assurance médicaments du Canada, grâce auxquels de nombreuses personnes au pays bénéficient d'une couverture pour les médicaments génériques. Les fabricants de médicaments génériques ont fourni environ 80 % de tous les médicaments d'ordonnance délivrés au Canada en 2025. L'entente existante a contribué à mettre en place un système transparent d'établissement des prix ainsi et permis à un grand nombre de personnes au Canada de bénéficier d'économies substantielles, qu'elles bénéficient d'une couverture publique, privée, ou qu'elles paient de leur poche.

« Les médicaments génériques sont essentiels à la santé et au bien-être de la population canadienne. La collaboration entre l'APP et l'ACMG contribue fortement à la viabilité des régimes publics d'assurance médicaments sur lesquels comptent de nombreux bénéficiaires au pays afin de recevoir le traitement dont ils ont besoin », affirme le chef de la direction de l'APP, Mauro Chies. « Nous nous réjouissons de prolonger notre partenariat avec l'ACMG, tout en poursuivant nos efforts pour générer des économies substantielles qui pourront être réinvesties dans les systèmes de santé. »

L'entente prolongée entrera en vigueur le 1er octobre 2026, pour une période de 2 ans. L'entente inclut les initiatives existantes de réduction des coûts, comme le cadre de tarification par niveau et les molécules pancanadiennes.

« La prolongation de notre entente avec l'APP sur l'initiative d'établissement des prix est particulièrement importante dans le contexte global actuel. Elle aide à promouvoir l'investissement continu, le lancement de produits et la couverture en temps opportun de médicaments plus abordables pour la population canadienne », mentionne Jim Keon, président de l'ACGM.

À propos

L'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) réunit les régimes publics d'assurance médicament des provinces, des territoires et du fédéral pour mener des négociations et obtenir une plus grande valeur pour ces régimes financés par les fonds publics et pour les personnes qui en bénéficient.

L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) représente l'industrie du médicament générique au Canada. Cette industrie joue un rôle important dans le contrôle des coûts liés aux soins de santé au Canada. Elle soutient la viabilité des régimes publics et privés d'assurance médicaments ainsi que des systèmes de santé en plus de leur offrir une marge budgétaire permettant l'élargissement de leur couverture à de nouveaux traitements novateurs. Les médicaments génériques délivrés comptent pour 79,8 % de toutes les ordonnances, mais ne représentent que 22,1 % des 47,1 milliards de dollars dépensés par la population canadienne pour les médicaments d'ordonnance.

SOURCE pCPA

Personnes-ressources pour les médias : Olivier Bouffard, Directeur, Communications, Alliance pharmaceutique pancanadienne, Courriel : [email protected]; Jeff Connell, Vice-président, Affaires publiques, Association canadienne du médicament générique, Tél. : 647-274-3379, Courriel : [email protected]