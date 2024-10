L'Alliance de l'énergie de L'Est et Hydro-Québec annoncent un partenariat pour le développement éolien dans la région du Bas-Saint-Laurent

SAINT-PASCAL, QC , le 16 oct. 2024 /CNW/ - L'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec ont conclu une entente de partenariat pour le développement éolien de la zone Wocawson, dans le sud-ouest du Bas-Saint-Laurent. La zone d'une superficie de plus de 700 km² qui pourra accueillir environ 1 000 MW de capacité éolienne, est située sur des terres publiques dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, sur le territoire non-organisé (TNO) Petit-Lac-Sainte-Anne, le TNO Picard et la municipalité Mont-Carmel ainsi que dans la MRC du Témiscouata, sur le territoire de la municipalité de Saint-Athanase. La signature de cette entente constitue une première étape importante dans le développement du potentiel éolien de la zone et jouera un rôle majeur pour atteindre l'objectif d'Hydro-Québec qui vise l'ajout de 10 000 MW d'énergie éolienne d'ici 2035.

Ce partenariat s'inscrit dans la Stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, annoncée le 30 mai dernier, selon laquelle les Premières Nations et les acteurs municipaux prennent part dès le départ à l'élaboration de projets, à titre de partenaires et d'actionnaires. Les participations sont ainsi réparties de manière égale entre les partenaires communautaires et Hydro-Québec. À terme, le coût total pourrait atteindre 3 milliards de dollars.

Une collaboration facilitante

L'Alliance de l'énergie de l'Est a joué un rôle très important dans le développement éolien communautaire, avec la présence de 209 collectivités qui s'étend de la MRC de Montmagny jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, regroupant 16 MRC et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. L'accueil favorable des énergies renouvelables dans l'Est du Québec, le berceau de l'éolien dans la province, est un atout important pour la stratégie de développement d'Hydro-Québec.

La planification des parcs éventuels sera faite de manière conjointe par l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec. En choisissant d'être actionnaires, les partenaires communautaires s'assurent de bénéficier également de revenus autonomes qu'ils pourront investir selon leurs priorités.

Les prochaines étapes

Dans une perspective d'acceptabilité sociale et d'intégration optimale des parcs éoliens sur le territoire, les partenaires conviendront ensemble des prochaines étapes, y compris les préconsultations du milieu d'accueil et des analyses sur le terrain visant à raffiner leur connaissance de la zone Wocawson. Un processus compétitif pourra être mis en place pour accueillir dans le partenariat un développeur apportant l'expertise technique pour la réalisation des phases de développement subséquentes.

Ils pourront avoir recours à un processus de mise en concurrence pour accueillir dans le partenariat un développeur apportant l'expertise technique nécessaire pour la réalisation des phases subséquentes.

L'élaboration des projets qui pourraient être développés dans cette zone sera coordonnée avec l'évolution du réseau de transport d'électricité.

Citations

« L'Alliance de l'énergie de l'Est se réjouit de cette nouvelle collaboration stratégique avec Hydro-Québec. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à contribuer au développement de l'industrie éolienne au Québec, tout en étant un partenaire de choix pour la réalisation de projets d'envergure comme celui-ci. Avec ses 209 municipalités membres et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l'Alliance souhaite développer une zone qui saura non seulement contribuer à la transition énergétique du Québec, mais aussi générer localement des retombées économiques. La collaboration avec les partenaires communautaires est d'ailleurs essentielle à la réussite du projet. C'est pourquoi l'Alliance de l'énergie de l'Est est heureuse de pouvoir mettre à profit ses efforts déployés au cours des dernières années pour assurer la participation des communautés dans le développement des parcs éoliens et ainsi mener le Québec vers la carboneutralité », souligne Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est.

« La PNWW est heureuse de pouvoir contribuer à la transition énergétique du Québec par le biais de projets durables et porteurs pour le milieu local, dans un esprit de réconciliation économique qui est fondamental pour la PNWW et ses membres. Wocawson, qui signifie « vent » en wolastoqey, symbolise pour nous un vent de changement, notamment dans les relations entre les Premières Nations et Hydro-Québec. La participation de la PNWW à ce projet contribuera à assurer notre pérennité pour les générations futures. La richesse du Wolastokuk est considérable et, encore une fois, nous sommes fiers de participer à la société de demain, » ajoute Jacques Tremblay, Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

« Le modèle qu'a développé l'Alliance de l'énergie de l'Est est pleinement cohérent avec l'esprit de notre Plan d'action et de notre Stratégie de développement éolien, en faisant une place importante aux communautés locales. Le partenariat que nous annonçons aujourd'hui était donc tout naturel, et ce, dans une région pionnière en matière de développement éolien », déclare Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec.

Renseignements : Caroline Des Rosiers, Hydro-Québec, relationsmé[email protected], 514-289-5005; Laura Fitzback, Alliance de l'énergie de l'Est, [email protected], 581-989-4742