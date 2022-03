« Comme j'ai grandi à Vancouver et j'ai manifesté contre l'exploitation des forêts vierges de Clayoquot Sound lorsque j'étais adolescent, j'ai des liens profonds avec les paysages de la Colombie-Britannique. Il est incroyablement important pour moi de mener des actions de conservation nécessaires afin de protéger le précieux territoire de la province », a déclaré Dax Dasilva, fondateur d'Age of Union. « Avec ces fonds, nous espérons préserver ce territoire pour les générations à venir et inspirer les autres à poser des gestes similaires, tant à l'échelle locale qu'internationale ».

Une partie de ce don sera consacrée directement à la préservation de deux écosystèmes de première importance : le bassin versant de la rivière Pitt, un sanctuaire important pour le saumon, le wapiti et d'autres espèces fauniques dans le territoire de la Première Nation Katzie, et l'estuaire French Creek, un lieu de rassemblement et habitat critique pour des milliers d'aigles et 180 autres espèces, dont 19 espèces en péril, dans les territoires des nations Qualicum et Snaw-naw-as. Au cours des prochains mois, l'alliance Age of Union et la BC Parks Foundation annonceront d'autres lieux de la Colombie-Britannique qui seront protégés au moyen du don extraordinaire d'Age of Union.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants à Dax Dasilva et à l'équipe d'Age of Union pour ce don historique soutenant notre travail pour préserver la beauté de la Colombie-Britannique », a déclaré Andrew Day, chef de la direction de la BC Parks Foundation. « Age of Union est un organisme inspirant, qui se joint à des dizaines de milliers d'habitants de la Colombie-Britannique et à nos alliés de partout au monde pour créer des sanctuaires pour les espèces menacées, lutter contre les changements climatiques et améliorer la santé humaine. Ce don historique constitue une excellente raison pour tous de célébrer. »

« La Première Nation Katzie est ravie que la BC Parks Foundation ait réussi à acquérir des terres stratégiques dans le bassin versant de la rivière Upper Pitt à des fins de conservation de la nature », a déclaré le conseiller élu Rick Baily. « La rivière Upper Pitt se trouve au cœur du territoire traditionnel non cédé de la Première Nation Katzie, et nous nous battons depuis longtemps pour protéger l'environnement local et préserver la richesse du territoire pour les générations futures. Notre nation se réjouit à l'idée de collaborer avec la BC Parks Foundation afin de protéger ces terres; une collaboration qui se fonde sur un esprit de réconciliation, reconnaît les droits et le titre de la Première Nation Katzie et priorise la protection des milieux naturels. »

Informations au sujet du bassin versant de la rivière Pitt et de l'estuaire French Creek :

Bassin versant de la rivière Pitt (sanctuaire de rivière à saumons - 733 acres)

Au nord-est de Vancouver , dans le territoire de la Première Nation Katzie, la vallée du bassin versant est spectaculaire avec de magnifiques chutes, des sources, des espèces fauniques et des saumons sauvages. La rivière, alimentée par les glaciers, se jette dans le lac Pitt, le plus grand lac au monde soumis à l'action des marées.

, dans le territoire de la Première Nation Katzie, la vallée du bassin versant est spectaculaire avec de magnifiques chutes, des sources, des espèces fauniques et des saumons sauvages. La rivière, alimentée par les glaciers, se jette dans le lac Pitt, le plus grand lac au monde soumis à l'action des marées. Remarquablement riche en saumons et en truites sauvages, la vallée de la rivière Upper Pitt attire les grizzlis et les wapitis qui dépendent de la rivière, faisant de cet écosystème un important sanctuaire de la faune et de la flore. D'autres espèces, notamment des cougars, des guillemots marbrés, des carcajous et des chèvres de montagne, traversent cet endroit pour se déplacer entre les hauts plateaux et les vallées de la rivière.

La rivière Upper Pitt a été désignée en 2000 comme étant la rivière la plus menacée de la Colombie-Britannique en raison des pressions liées au développement.

Le don d'Age of Union a permis de financer l'achat de 733 acres de terrain au bas de la vallée et au bord de la rivière.

Estuaire French Creek (sanctuaire d'aigles - 23 acres)

Situé entre Qualicum Beach et Parksville sur l'île de Vancouver , cet estuaire est un lieu de rassemblement critique pour des milliers d'aigles qui ont besoin des grands arbres matures qui les isolent de l'activité humaine pour se nourrir des palourdes laissées par les marées et d'autres nutriments.

et sur l'île de , cet estuaire est un lieu de rassemblement critique pour des milliers d'aigles qui ont besoin des grands arbres matures qui les isolent de l'activité humaine pour se nourrir des palourdes laissées par les marées et d'autres nutriments. On y retrouve 19 espèces menacées, dont le héron, le guillemot marbré, la grenouille à pattes rouges du Nord, le crapaud de l'Ouest et l'oreillard de Townsend , parmi d'autres espèces comme des ours, des hiboux et des cougars. Il constitue aussi l'habitat de sapins de Douglas côtiers de 150 ans (en voie de disparition) et de cèdres rouges de l'Ouest, notamment.

, parmi d'autres espèces comme des ours, des hiboux et des cougars. Il constitue aussi l'habitat de sapins de Douglas côtiers de 150 ans (en voie de disparition) et de cèdres rouges de l'Ouest, notamment. Représentant 2,3 % de la côte de la Colombie-Britannique, les estuaires sont rares, mais ils sont très productifs et diversifiés, unissant la terre et l'océan en un lieu où les espèces viennent se nourrir, s'abriter et élever leurs petits. Ils jouent également un rôle clé dans les changements climatiques, car ils agissent à titre de zone tampon, absorbent les eaux en crue et dissipent les marées de tempête.

Age of Union fait un don de 1 000 000 $ à une campagne de sociofinancement ayant pour but l'achat de terrains clés dans l'estuaire.

À propos de l'alliance Age of Union

Age of Union est une alliance sans but lucratif qui soutient et fait connaître une communauté globale d'acteurs du changement travaillant sur le terrain pour protéger les espèces et écosystèmes menacés de la planète. Lancée en octobre 2021 par le leader des technos et activiste environnemental Dax Dasilva à Montréal, au Canada, Age of Union cherche à allumer une flamme en chacun par des efforts de conservation qui s'attaquent à des enjeux environnementaux critiques partout au monde et inspire un changement notable en démontrant l'impact positif que chaque personne peut avoir.

À propos de la BC Parks FoundationZ

La BC Parks Foundation est un organisme de bienfaisance enregistré indépendant ayant pour mission d'enrichir et d'agrandir le système de parcs de réputation mondiale de la Colombie-Britannique.

