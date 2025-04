Dans son deuxième livre, Echoes from Eden, l'entrepreneur techno et environnementaliste Dax Dasilva emmène les lecteurs dans un voyage saisissant au cœur des écosystèmes les plus menacés du monde, en partageant ses expériences avec des conservationnistes de renom comme Jane Goodall et en lançant des appels à l'action urgents pour protéger la biodiversité de notre planète. La prévente commence le 22 avril 2025, Jour de la Terre.

MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - L'environnementaliste mondial, fondateur et chef de la direction de Lightspeed Commerce Inc. et producteur exécutif lauréat d'un Emmy Award Dax Dasilva est ravi d'annoncer le lancement de son deuxième livre, Echoes from Eden: A Daring Voyage to Protect Earth's Last Wild Places , dont la prévente commence le Jour de la Terre, le 22 avril 2025. Mélange puissant de récit personnel, d'urgence environnementale et de réflexion spirituelle, Echoes from Eden emmène les lecteurs au cœur des premières lignes des efforts de conservation aux côtés de courageux et renommés conservationnistes qui se battent pour protéger des écosystèmes vitaux - Jane Goodall, Juma Xipaia, Russell Mittermeier, Paul Watson, Suzan Baptiste, Kerry Bowman, Paul Rosolie, et bien d'autres. Echoes from Eden offre également un avant-propos de la Dre Jane Goodall, et tous les produits du livre seront versés au Jane Goodall Legacy Fund. Corédigé par Eric Hendrikx, journaliste et écrivain de renom, le livre arrivera dans les librairies nord-américaines le 2 septembre 2025.

Du fondateur d' Age of Union , un organisme environnemental mondial sans but lucratif, Echoes from Eden est un récit saisissant des expéditions environnementales de Dasilva dans certaines des régions les plus menacées du monde. Le voyage de Dasilva se déroule à chaque rencontre, qu'il s'agisse de suivre les gorilles de Grauer en danger au Congo, de protéger les tortues luth de Trinité, de braver les territoires détenus par la milice en Haïti ou d'intercepter les activités de pêche illégale dans la baie de Biscay.

« Je suis extrêmement fier d'annoncer le lancement d'Echoes from Eden, un livre qui fait le récit de mes voyages dans certains des écosystèmes les plus éloignés et les plus menacés du monde, a déclaré Dax Dasilva, auteur d'Echoes from Eden. Il est essentiel de mettre en lumière ces écosystèmes vulnérables afin de prendre des mesures concrètes. C'est un honneur incroyable d'avoir voyagé aux côtés de certains des agents de changement environnemental les plus inspirants qui mènent la charge pour protéger notre planète. Leur dévouement et leur courage ont façonné mon propre parcours, et j'espère que ce livre inspirera d'autres personnes à agir et à aider à protéger l'avenir de notre planète. »

« Echoes from Eden raconte le parcours de Dax Dasilva qui soutient les efforts de conservation dans les endroits qui en ont le plus besoin, a déclaré Jane Goodall, PhD, DBE. Ce livre témoigne du pouvoir de l'action directe, d'un plan directeur pour la conservation de l'environnement et, également, d'une exploration profondément personnelle de la spiritualité et de l'intendance de la Terre. »

Echoes from Eden est la suite naturelle du premier livre de Dasilva, Age of Union: Igniting the Changemaker (2019), un guide convaincant pour susciter le changement aujourd'hui grâce à quatre piliers transformateurs : le leadership, la culture, la spiritualité et la nature. Le succès d'Age of Union a entraîné la création de l'organisme sans but lucratif Age of Union en 2021, qui concentre ses efforts sur la conservation du milieu terrestre, l'art, le cinéma et les expériences immersives pour protéger les écosystèmes les plus menacés de la planète.

Depuis l'engagement initial de 40 millions de dollars de Dasilva en 2021, Age of Union a soutenu des projets de conservation partout dans le monde, de la protection des forêts tropicales en Amazonie, en Indonésie, à Madagascar et en Haïti à la protection des gorilles des basses terres au Congo et des réserves d'eau douce au Canada. Plus récemment, Age of Union a présenté la deuxième saison de Black Hole Experience , une exposition immersive mobile ayant pour mission de favoriser les liens entre l'humanité et le monde naturel, lors du congrès South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas. En mars, l'organisme sans but lucratif a également fièrement annoncé son partenariat stratégique avec Re:wild, une organisation mondiale de conservation fondée par un groupe de scientifiques de renom en collaboration avec Leonardo DiCaprio , afin d'intensifier les efforts de conservation à l'échelle mondiale.

Echoes from Eden: A Daring Voyage to Protect Earth's Last Wild Places est offert en prévente sur Amazon , Barnes & Noble et d'autres librairies indépendantes.

À propos d'Age of Union Alliance

Age of Union est un organisme sans but lucratif qui s'engage à unir l'humanité à la nature. Age of Union soutient une communauté mondiale de créateurs de changement travaillant sur le terrain et améliore sa visibilité pour protéger les espèces et les écosystèmes menacés de la planète. Lancée en octobre 2021 par le leader techno et militant écologiste Dax Dasilva à Montréal, au Canada, Age of Union cherche à allumer une flamme en chacun d'entre nous grâce à des efforts de conservation, des films et des expériences immersives qui visent à régler des défis environnementaux cruciaux partout dans le monde et inspirent des changements qui ont une grande incidence en montrant l'impact positif que chaque personne peut avoir.

