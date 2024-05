L'alliance sans but lucratif annonce The Black Hole Experience (BHX), une remorque double de 53 pieds extensible avec un espace intérieur immersif de 1 000 pieds carrés qui héberge un tunnel à DEL menant à la chambre de projection du trou noir. BHX sillonnera l'Amérique du Nord pour visiter des événements majeurs comme C2 Montréal, Pride Toronto, Desert Hearts, Boots & Hearts, et plus encore.

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Age of Union, l'organisme environnemental sans but lucratif dirigé par le producteur délégué lauréat d'un prix Emmy, environnementaliste mondial et chef de la direction de Lightspeed Commerce inc., Dax Dasilva, dévoile The Black Hole Experience (BHX), conçue exclusivement pour Age of Union par l'artiste multidisciplinaire Kelly Nunes . BHX visitera d'importants festivals et centres urbains en Amérique du Nord et sera présentée en première mondiale le mardi 21 mai 2024 au C2 Montréal. BHX est une exposition mobile qui allie les merveilles de la nature et du cosmos avec une réflexion méditative. Grâce à cette expérience immersive, Age of Union espère que BHX lancera la nouvelle génération d'agents de changement et favorisera une conscience collective.

BHX est présentée dans une remorque double de 53 pieds extensible avec un espace intérieur impressionnant de 1 000 pieds carrés qui héberge un tunnel à DEL menant à la chambre de projection du trou noir. Il y a deux antichambres pour l'attente et la sortie avec de l'information sur l'expérience et Age of Union. L'inspiration du concept de BHX a commencé lorsque Dax Dasilva a demandé à Kelly Nunes de créer une salle de trou noir pour la maison de Dasilva à Montréal. La salle du trou noir s'inspire du pilier de la spiritualité du livre de Dasilva, Age of Union , qui explore le sens de la spiritualité et la façon dont elle peut nous rapprocher de notre objectif plus grand dans un monde moderne en recherchant la lumière dans l'obscurité, en échangeant la peur contre la curiosité et en trouvant le potentiel de croissance et de changement positif dans l'inconnu. BHX rappelle la spiritualité individuelle à chaque personne qui vit l'expérience. Pour arrêter, réinitialiser et respirer. Pour ressentir du bien-être, de l'admiration et de l'émerveillement.

« Je suis extrêmement fier et ravi de présenter The Black Hole Experience (BHX) au monde. Cette remorque double de 53 pieds extensible offre un parcours immersif sans pareil. Ce n'est pas seulement un projet, c'est un parcours créé par l'artiste visionnaire Kelly Nunes, a déclaré Dax Dasilva, fondateur d'Age of Union. BHX symbolise l'exploration de la spiritualité à l'ère moderne, agissant comme une réinitialisation de l'humanité. En nous confrontant à l'inconnu, nous libérons notre potentiel de croissance pour lancer la nouvelle génération d'agents de changement et favoriser une conscience collective. »

BHX voyagera en Amérique du Nord en 2024 et participera aux événements suivants, avec d'autres dates de visite et de partenariats d'événements à venir:

C2 Montréal (du 21 au 23 mai) - La conférence internationale établit des liens significatifs entre des personnes et des organisations de divers milieux, domaines et industries afin de stimuler le développement sous toutes ses formes. La 13 e édition de C2 Montréal est soigneusement structurée autour de trois thèmes centraux : Expérientiel et immersif, Durabilité et innovation, et IA et commerce.

- La conférence internationale établit des liens significatifs entre des personnes et des organisations de divers milieux, domaines et industries afin de stimuler le développement sous toutes ses formes. La 13 édition de C2 Montréal est soigneusement structurée autour de trois thèmes centraux : Expérientiel et immersif, Durabilité et innovation, et IA et commerce. Pride Toronto (du 28 au 30 juin) - Crée et soutient des événements et des programmes qui célèbrent les talents, les histoires et les réalisations diversifiés de toutes les communautés 2SLGBTQI+, et défend avec audace nos droits de la personne.

Crée et soutient des événements et des programmes qui célèbrent les talents, les histoires et les réalisations diversifiés de toutes les communautés 2SLGBTQI+, et défend avec audace nos droits de la personne. Desert Hearts Festival Arizona (du 4 au 8 juillet) - En partie festival boutique, en partie maison de disques et en partie brigade de la fête des globe-trotteurs, le Desert Hearts est devenu une force axée sur l'ambiance rayonnant une philosophie consciente de la maison, de la techno et de l'amour.

- En partie festival boutique, en partie maison de disques et en partie brigade de la fête des globe-trotteurs, le Desert Hearts est devenu une force axée sur l'ambiance rayonnant une philosophie consciente de la maison, de la techno et de l'amour. Boots & Hearts Festival Ontario (du 8 au 11 août) - Un festival de musique country et de camping de plusieurs jours. Depuis sa création en 2012, Boots and Hearts est devenu le plus grand festival de camping et de musique au Canada .

- Un festival de musique country et de camping de plusieurs jours. Depuis sa création en 2012, Boots and Hearts est devenu le plus grand festival de camping et de musique au . MUTEK Festival Montréal (du 20 au 25 août) - Fondé en 2000, MUTEK se consacre à la présentation de musique électronique en direct et à des prestations audiovisuelles en temps réel, ce qui en fait l'une des rares vitrines en Amérique du Nord pour de telles innovations. Après près de 25 ans d'existence, le mandat de pionnier du festival a évolué et son engagement envers les mutations perpétuelles et les variations de la créativité numérique contemporaine demeure, les yeux et les oreilles étant toujours tournés vers l'avenir.

Afin d'atteindre la carboneutralité pour la tournée The Black Hole Experience, Age of Union élargit sa protection de la réserve forestière Dulan Kalaweit-Age of Union à Bornéo, en Indonésie, en partenariat étroit avec l'organisation de conservation indonésienne Kalaweit.

Pour en savoir plus sur The Black Hole Experience, visitez www.blackholeexperience.com ou pour regarder le rouleau, visitez YouTube.

À propos d'Age of Union Alliance

Age of Union est une alliance environnementale à but non lucratif qui soutient une communauté mondiale de créateurs de changement travaillant sur le terrain et améliore sa visibilité pour protéger les espèces et les écosystèmes menacés de la planète. Lancée en octobre 2021 par le leader technologique et militant écologiste Dax Dasilva à Montréal, au Canada, Age of Union cherche à allumer une flamme en chacun d'entre nous grâce à des efforts de conservation qui règlent des défis environnementaux cruciaux partout dans le monde et inspirent des changements qui ont une grande incidence en montrant l'impact positif que chaque personne peut avoir. Age of Union participe également activement à la réalisation de documentaires sur l'environnement. L'organisation a produit des courts métrages et des documentaires percutants qui explorent les histoires d'agents de changement dévoués. L'une de ces productions, « Wildcat », a été acclamée comme le « documentaire exceptionnel sur la nature de 2023 » lors de la 44e édition des prix Emmy Annual News & Documentary.

