L'alliance sans but lucratif a obtenu plusieurs succès au cours de la dernière année, dont la conservation de forêts menacées présentant une grande biodiversité au Canada, en Indonésie, en République démocratique du Congo et au Pérou, de même que la protection d'espèces importantes telles que la tortue luth, l'orang-outang, le dauphin, le gorille des plaines et bien d'autres encore.

MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'alliance Age of Union , organisme environnemental sans but lucratif dirigé par Dax Dasilva, célèbre son premier anniversaire, en ayant presque complété son engagement initial de 40 millions de dollars canadiens. Age of Union a investi dans 10 projets mondiaux, dont neuf ont été lancés au cours de la dernière année, et un dixième qui devrait être annoncé à la fin de 2022, tous ciblant des travaux de conservation et de restauration sur le terrain dans des écosystèmes menacés. Age of Union entend poursuivre son action avec des engagements additionnels au cours des prochaines années et s'emploie à remplir sa mission visant à soutenir et à faire connaître une communauté globale d'acteurs du changement qui protègent les espèces et les habitats les plus vulnérables de la planète.

À l'occasion de son premier anniversaire, Age of Union annonce un engagement de 1 million de dollars américains pour la forêt de Dulan, élargissant ainsi son engagement initial de 100 000 $ et renforçant son partenariat avec l'association Kalaweit . Établie en Indonésie, Kalaweit concentre ses actions sur la protection, la restauration et la conservation de la forêt de Dulan située sur l'île de Bornéo (région de Kalimantan centre, district de Barito Utara), un écosystème critique reconnu comme l'un des habitats présentant la plus grande biodiversité au monde, où habitent des orangs-outangs, des gibbons à barbe blanche, des ours malais, des entelles, des nasiques, des panthères nébuleuses, ainsi que de nombreuses autres espèces. Ce don permettra à Kalaweit de travailler en partenariat avec les villageois de cette région afin de protéger 1 500 hectares de forêt, en empêchant que ce territoire ne soit exploité par les industries des mines et de l'huile de palme. Ce don contribuera également à l'expansion du programme de gardes forestiers, à la construction de réservoirs d'eau efficaces afin de combattre les feux de forêt et au financement d'un avion qui sera utilisé dans le cadre d'un programme de protection contre les feux de friche, l'exploitation forestière et le braconnage, en plus de participer à un programme de reforestation au moyen de semis par avion afin de revitaliser les forêts dégradées. Afin de souligner cette collaboration entre Age of Union et Kalaweit, la zone protégée portera dorénavant le nom de « réserve Kalaweit x Age of Union ».

« Le soutien que nous avons reçu d'Age of Union constitue un moment décisif pour l'Indonésie et pour la population autochtone de la région de Bornéo. C'est grâce à ce soutien que nous sommes en mesure de travailler avec les villageois de la région afin de protéger, de restaurer et de conserver un écosystème d'une grande richesse biologique, qui est depuis longtemps victime d'abus industriels », déclare Chanee, président et fondateur de Kalaweit. « Ce don jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de mesures critiques pour protéger la forêt de Dulan. »

Age of Union continuera à collaborer étroitement avec ses partenaires à chaque étape de leur projet et a fait de la visite de tous les sites de conservation priorité, de manière à s'assurer qu'un soutien maximal est fourni au-delà du don initial. Dax Dasilva a visité presque tous les projets, avec des voyages prévus pour les projets restants en 2023. En raison de cet effort combiné, Age of Union est en mesure d'avoir une compréhension plus vaste des actions et efforts directs faits sur le terrain, de même que de la façon dont son partenariat contribuera aux objectifs à court et à long terme des organismes locaux, et de ses répercussions directes sur les communautés.

« S'il y a une chose que j'ai apprise de ces visites des projets de conservation et de restauration, c'est qu'afin d'inspirer le changement et de le créer, il faut joindre nos forces à celles des communautés avec lesquelles nous travaillons », affirme Dax Dasilva, fondateur d'Age of Union. « Ainsi, Age of Union a été en mesure de mieux comprendre les impacts négatifs des changements climatiques, des pratiques humaines nuisibles et de la commercialisation invasive des écosystèmes menacés. De plus, cela nous a aidés à déterminer qu'elle était la meilleure approche pour guérir ce qui avait été endommagé, sans nuire aux communautés environnantes qui dépendent de ces milieux. C'est par la collaboration que nous pouvons créer un changement visible. »

Depuis la fondation de l'alliance, Age of Union a exploré deux modes de création pour communiquer l'importance de la conservation et de la restauration, en mettant en lumière le travail critique qui est effectué dans certains des écosystèmes présentant la plus grande biodiversité au monde. Ainsi, Age of Union a produit quatre documentaires, dont trois ont été présentés au public, alors que la première du quatrième documentaire est prévue au cours de la prochaine année. Les documentaires lancés à ce jour comprennent CAUGHT, un film en collaboration avec l'organisme Sea Shepherd portant sur les conséquences de la pêche illicite, non signalée et non réglementée sur les côtes françaises, We Are The Saint Lawrence River, un film en partenariat avec Conservation de la nature Canada qui illustre comment le comportement de la société peut changer l'avenir du fleuve, ainsi que celui des communautés qui en dépendent, et de la flore et de la faune environnantes, et enfin The Heart of A Mission, un film portant sur la rencontre avec Junglekeepers, un des premiers projets de l'alliance. Age of Union a également mis sur pied le Centre de la Terre, un espace multifonction à Montréal, au Québec, qui constitue le siège social de l'alliance et un espace interactif ouvert au public présentant les projets de conservation et de restauration de l'organisme, de même que des expositions saisonnières mettant en vedette des œuvres d'art percutantes sur le thème de l'environnement.

Projets d'Age of Union : réalisations et progrès 2021-2022 :

Conservation de la nature Canada (Québec, Canada) : restauration du fleuve Saint-Laurent

Protection et restauration de l'écosystème du fleuve Saint-Laurent dans le cadre de 36 projets, de sa source à l'estuaire, de l'eau douce à la vie marine, de même que ses rives et ses îles, dans le but d'assurer la conservation maximale des habitats environnants. En retour, consolidation de la collaboration entre Conservation de la nature Canada et ses partenaires, dont les décideurs au plan municipal, les urbanistes et d'autres organismes de conservation de la nature.

dans le cadre de 36 projets, de sa source à l'estuaire, de l'eau douce à la vie marine, de même que ses rives et ses îles, dans le but d'assurer la conservation maximale des habitats environnants. En retour, consolidation de la collaboration entre Conservation de la nature et ses partenaires, dont les décideurs au plan municipal, les urbanistes et d'autres organismes de conservation de la nature. La restauration du Barachois de Malbaie (Québec) constitue une réalisation majeure cette année, avec la restauration et la protection de l'un des plus grands milieux humides à Gaspé, de même que la création d'une passerelle permettant aux cyclistes et aux piétons de profiter de la nature sans nuire à la protection de la faune qu'on y trouve, dont 240 espèces d'oiseaux.

BC Parks Foundation (Colombie-Britannique, Canada) : sanctuaire de l'estuaire French Creek et du bassin versant de la rivière Pitt

Grâce à un don record de 14,5 millions de dollars canadiens destiné à la protection du territoire, la BC Parks Foundation a fait l'acquisition de 23 acres de forêts côtières bordant l'estuaire French Creek et de 733 acres de forêt riveraine et de milieu humide en eau douce situés dans le bassin versant de la rivière Upper Pitt. Des projets de protection du territoire additionnels suivront dans les prochaines années.

et de 733 acres de forêt riveraine et de milieu humide en eau douce situés dans le bassin versant de la rivière Upper Pitt. Des projets de protection du territoire additionnels suivront dans les prochaines années. La BC Park Foundation a établi le relevé des terres de l'Upper Pitt, qui a enregistré plus de 2 000 observations de près de 400 espèces, dont six espèces menacées.

Junglekeepers (Pérou) : sanctuaire de la forêt amazonienne Las Piedras et élargissement du programme de gardes-chasse

Permis à Junglekeepers d'ajouter plus de concessions foncières à sa stratégie de protection du territoire afin de permettre la conservation de plus de 50 000 acres de forêt vierge amazonienne, où l'on trouve de nombreuses espèces menacées et certains des habitats terrestres présentant la plus grande biodiversité au monde.

Le don a fourni un soutien additionnel pour améliorer le programme de gardes-chasse avec l'ajout de gardes-chasse et la construction de stations robustes pour ces derniers, augmentant ainsi le nombre de patrouilles quotidiennes, la surveillance du territoire et la prévention d'activités illégales dans la zone protégée.

Forest Health Alliance (République démocratique du Congo) : expansion du corridor faunique

Dans le cadre du projet de corridor forestier communautaire Kahuzi-Itombwe, pour la première fois cette année, Forest Health Alliance et Strong Roots Congo ont été en mesure de contribuer à obtenir les droits et les titres fonciers pour 13 forêts gérées par des communautés, ce qui représente un total de 226 541 hectares de territoire auparavant non protégé. Le corridor comprend un mélange de forêts vierges, d'habitats de grands singes et de villages, où habitent des communautés locales et autochtones.

Recueillir des données vitales sur les changements climatiques et assurer des moyens de subsistance durables aux communautés qui vivent dans ce corridor constitue une autre partie importante de la stratégie. Ce volet a permis d'effectuer des relevés biologiques complets, d'établir des stations de fabrication de briques pour réduire la pression sur les ressources forestières, de développer un programme de microcrédits et d'implanter trois stations de microclimat.

Nature Seekers (Trinidad et Tobago) : conservation de la population de tortues luth, une espèce menacée

Grâce à ce partenariat, la saison de nidification des tortues luth a été un succès en 2022, avec une augmentation des patrouilles de gardes-chasse la nuit et de la protection des sites de nidification des mois de mars à août. L'organisme Nature Seekers et la communauté de Matura ont ainsi pu continuer à surveiller et recueillir des données sur cette espèce ancienne.

La mise en place de couvoirs artificiels représente l'une des stratégies de rétablissement de l'espèce qui ont été mises en œuvre afin d'accroître le taux de survie des jeunes tortues luth, devant les facteurs de stress comme les changements climatiques et la pollution.

Sea Shepherd (international) : patrouilles marines

Financement du navire Age of Union de Sea Shepherd, un navire qui patrouille les mers et lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). La première mission du navire a permis de mettre encore plus en lumière le massacre des dauphins sur les côtes atlantiques de la France occasionné par les méthodes de pêche dangereuses et non sélectives, tout en documentant également la pratique néfaste et illégale d'un superchalutier rejetant des poissons à la mer dans le Golfe de Gascogne.

occasionné par les méthodes de pêche dangereuses et non sélectives, tout en documentant également la pratique néfaste et illégale d'un superchalutier rejetant des poissons à la mer dans le Golfe de Gascogne. La deuxième mission du navire Age of Union de Sea Shepherd consistait à collaborer avec les autorités du Libéria et du Bénin afin de mettre fin à la pêche illégale qui avait des impacts graves sur les écosystèmes marins et les communautés locales reposant sur la pêche côtière, en plus de sauver la vie de dizaines de personnes lors d'un naufrage au Libéria.

KANPE (Haïti) : reforestation et agroforesterie

Commencé un projet de reforestation en Haïti qui comprend de l'agroforesterie et des jardins de subsistance, pour faire en sorte que les forêts puissent être replantées, tout en permettant aux habitants de la région de pouvoir nourrir leur famille et de vendre des produits agricoles de culture durable.

KANPE a aussi travaillé à la réintroduction de la culture du café et du cacao dans les terres montagneuses et, jusqu'à présent, a distribué 10 900 semis, dont 4 300 semis de cacaoyer.

À propos de l'alliance Age of Union

Age of Union est une alliance sans but lucratif qui soutient et fait connaître une communauté globale d'acteurs du changement travaillant sur le terrain pour protéger les espèces et écosystèmes menacés de la planète. Lancée en octobre 2021 par le leader des technos et activiste environnemental Dax Dasilva à Montréal, au Canada, Age of Union cherche à allumer une flamme en chacun par des efforts de conservation qui s'attaquent à des enjeux environnementaux critiques partout au monde et inspire un changement notable en démontrant l'impact positif que chaque personne peut avoir.

