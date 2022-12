L'alliance Age of Union annonce un engagement de 3,5 millions de dollars à JungleKeepers pour la protection de la forêt amazonienne

L'alliance finance des concessions foncières, des gardes forestiers locaux et des programmes avec les communautés autochtones afin de protéger la capitale de la biodiversité du Pérou

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'alliance Age of Union , dirigée par le leader des technologies et activiste environnemental Dax Dasilva, est fière d'annoncer un engagement de 3,5 millions de dollars américains sur cinq ans à l'organisme Junglekeepers . L'une des premières ONG environnementales partenaires de l'alliance, Junglekeepers œuvre à la protection de la rivière Las Piedras située dans la région de Madre de Dios, la « capitale de la biodiversité » péruvienne, dans le sud-est du Pérou. Faisant partie du bassin amazonien, cette région comporte une forêt tropicale vierge contenant certains des écosystèmes présentant la biodiversité la plus riche et la plus complexe au monde. Cet engagement s'ajoutera à l'investissement de 625 000 $ fait en 2021 par Age of Union et permettra à Junglekeepers de créer un corridor protégé le long de la rivière, en partenariat avec d'autres organismes locaux de défense de l'environnement et des communautés autochtones.

Entourée de trois parcs nationaux protégés et d'une réserve autochtone, la région de Lower Las Piedras est un secteur de forêt tropicale vierge, habitée par une profusion d'espèces rares d'animaux et de plantes, dont les arbres Shihuahuaco. Datant plus de 1 000 ans, ces arbres pouvant atteindre 50 mètres de hauteur constituent l'habitat de centaines d'espèces importantes, notamment les aras. Cependant, la région est soumise à la menace grandissante de la déforestation, avec ces arbres anciens qui sont très recherchés par l'industrie du bois. Exacerbés par la proximité de la région avec l'autoroute transocéanique - une autoroute créée au début des années 2000 afin de favoriser les projets d'extraction tels que l'exploitation forestière, les mines et l'agriculture industrielle -, les dommages dans la région se sont amplifiés de façon spectaculaire, menaçant gravement la santé de la forêt tropicale, de même que de la flore et de la faune qui y habitent.

Décrite comme étant les « poumons de la Terre », la forêt tropicale amazonienne produirait plus de 20 % de l'oxygène de la Terre. Sans ce travail de conservation, la destruction s'aggraverait davantage, ce qui aurait des répercussions planétaires sur les changements climatiques et les conditions météorologiques, la perte de biodiversité, la destruction des cultures autochtones et de nombreuses autres conséquences dévastatrices.

« Avec cet engagement, Age of Union donnera à Junglekeepers les moyens de superviser et d'exécuter des efforts de conservation conjoints avec des organismes de défense de l'environnement le long de la rivière Las Piedras, en partageant la mission de protéger une région d'importance mondiale », a déclaré Dax Dasilva, fondateur de l'alliance Age of Union. « Constituant le plus grand puits de carbone au monde, la forêt tropicale amazonienne joue un rôle important dans la lutte constante contre les changements climatiques, et nous avons la responsabilité de protéger cet écosystème pour l'avenir de notre planète. »

De quelle façon Junglekeepers utilisera les fonds d'Age of Union :

Acquisition de concessions foncières : Acquérir les titres des concessions foncières et protéger la forêt tropicale pour les générations futures.

: Acquérir les titres des concessions foncières et protéger la forêt tropicale pour les générations futures. Élargissement du programme de gardes forestiers : Développer et étendre l'infrastructure du programme de gardes forestiers afin de soutenir les patrouilles des nouvelles concessions acquises.

Développer et étendre l'infrastructure du programme de gardes forestiers afin de soutenir les patrouilles des nouvelles concessions acquises. Partenariats avec des communautés autochtones : Étendre et créer des partenariats de soutien avec des communautés autochtones, comme les Puerto Nuevo et Monte Salvado le long de la rivière Las Piedras, en tant que gardiens légitimes des terres. Junglekeepers leur fournira les outils dont elles ont besoin pour se battre pour leurs terres et obtenir les titres des concessions.

Étendre et créer des partenariats de soutien avec des communautés autochtones, comme les et le long de la rivière Las Piedras, en tant que gardiens légitimes des terres. Junglekeepers leur fournira les outils dont elles ont besoin pour se battre pour leurs terres et obtenir les titres des concessions. Régénération : Rétablir les terres endommagées (flore et faune) au moyen du reboisement, de la culture d'une flore indigène pour une alimentation durable, la conservation des animaux et plus.

Rétablir les terres endommagées (flore et faune) au moyen du reboisement, de la culture d'une flore indigène pour une alimentation durable, la conservation des animaux et plus. Protection des animaux : Atténuer les impacts négatifs des forces industrielles sur la faune sauvage dans l'ouest de l'Amazonie en soutenant Amazon Shelter , une organisation de sauvetage et de refuge pour animaux.

Atténuer les impacts négatifs des forces industrielles sur la faune sauvage dans l'ouest de l'Amazonie en soutenant , une organisation de sauvetage et de refuge pour animaux. Programmes de durabilité : Créer des programmes comme des programmes alimentaires axés sur les communautés autochtones qui contribuent à la durabilité globale du corridor et neutralisent les menaces et activités non durables. Ce programme alimentaire « Cocinando y Conservando » sera dirigé par Roy Riquelme , un chef local de la région de Madre de Dios , dans le bassin amazonien.

« Age of Union a joué un rôle inestimable pour faire progresser le travail que nous faisons ici chez Junglekeepers », a affirmé Dina Tsouluhas, cofondatrice et directrice générale de Junglekeepers. « Avec le financement accordé par Age of Union pour les cinq prochaines années, nous serons en mesure de créer de façon permanente un corridor protégé le long de la rivière Las Piedras en collaboration avec les communautés autochtones et les organismes locaux de défense de l'environnement. Leur sagesse unique et leur connaissance des écosystèmes de la forêt tropicale contribueront à orienter nos plans d'action, alors que nous apporterons un nouvel élan à l'écosystème présentant la biodiversité la plus riche et la plus diversifiée au monde. »

L'année 2023 marquera la deuxième année d'un engagement prolongé de cinq ans entre Age of Union et Junglekeepers, qui a initialement servi de tremplin à la stratégie de protection du territoire de Junglekeepers afin de conserver près de 50 000 acres de forêt vierge amazonienne en 2022. Avec le récent don d'Age of Union, Junglekeepers se rapproche de son objectif à long terme consistant à protéger jusqu'à 200 000 acres de terres.

À propos de l'alliance Age of Union

Age of Union est une alliance sans but lucratif qui soutient et fait connaître une communauté globale d'acteurs du changement travaillant sur le terrain pour protéger les espèces et écosystèmes menacés de la planète. Lancée en octobre 2021 par le leader des technos et activiste environnemental Dax Dasilva à Montréal, au Canada, avec un engagement initial de 40 millions de dollars, Age of Union cherche à allumer une flamme en chacun par des efforts de conservation qui s'attaquent à des enjeux environnementaux critiques partout au monde et inspire un changement notable en démontrant l'impact positif que chaque personne peut avoir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter AgeofUnion.com

À propos de Junglekeepers

Junglekeepers préserve les habitats menacés dans la Madre de Dios, une région d'une importance vitale dans l'Amazonie péruvienne. Le bassin versant de la rivière Las Piedras fait partie de la zone sensible des Andes/de l'Amazonie, l'une des régions les plus vierges et présentant la plus grande biodiversité au monde.

Cette forêt abrite des dizaines de millions d'arbres, de nombreuses communautés autochtones et un nombre incalculable d'animaux. Au cours des dernières décennies, de nouvelles routes, la coupe forestière illégale, le braconnage et l'exploitation aurifère ont commencé à dégrader sérieusement la forêt ancienne qui est la source de vie de cette région. L'organisme Junglekeepers s'emploie à créer un avenir durable pour les gens, de même que pour la faune et la flore de la région et contribue à établir un corridor écologique qui répondra à la déforestation et reliera les parties de l'une des plus grandes zones protégées du bassin amazonien.

Les gardes forestiers de Junglekeepers patrouillent et protègent près de 50 000 acres de ce paysage incroyable, en ayant comme but à long terme de protéger jusqu'à 200 000 acres de terres.

Junglekeepers a été fondé par Paul Rosolie, avec les cofondateurs Tsouluhas, Juan Julio Durand, David Johnston, Rebecca Foon, Roy Riquelme et Mohsin Kazmi.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : junglekeepers.com

