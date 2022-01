MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW/ - La lutte pour la protection de la vie marine et la préservation des espèces menacées reçoit un coup de main majeur aujourd'hui. En effet, l'alliance Age of Union , dirigée par le leader des technos et activiste environnemental Dax Dasilva, est fière d'annoncer un don de 4,5 millions de dollars à Sea Shepherd , une ONG internationale qui fait équipe avec les gouvernements pour patrouiller leurs océans et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) aux quatre coins du monde.

La surpêche, les changements climatiques, l'acidification des océans et la détérioration des habitats menacent les écosystèmes marins fragiles de notre planète, qui sont au bord de la catastrophe.

La pêche INN en particulier menace nos océans et leur capacité de survivre. Les populations de poissons sont décimées, des espèces menacées sont proches de l'extinction et les eaux des pays en développement sont en train de se faire vider. Étant donné que plus de 70 % de la surface de la Terre est recouverte d'eau, la santé des océans s'avère primordiale pour la santé de la planète.

La pêche INN constitue une menace mondiale, et ce don exceptionnel financera les frais d'exploitation d'un navire de Sea Shepherd de 56 mètres pendant trois ans, à compter de janvier 2022, qui portera la nom d'Age of Union. Le navire commencera à patrouiller sur l'océan afin de prévenir la capture accessoire des dauphins le long de la côte ouest de la France, jusqu'à la fin de mars. Il se rendra ensuite sur la côte ouest de l'Afrique afin d'y protéger la faune marine pendant environ trois mois.

« J'admire depuis longtemps les efforts incessants de Sea Shepherd pour protéger les écosystèmes marins les plus précieux de la planète, a déclaré Dax Dasilva, fondateur d'Age of Union. Avec ces fonds provenant d'Age of Union, nous souhaitons aider Sea Shepherd a sauvé des spécimens d'espèces menacées, de préserver leur habitat et de soutenir les communautés locales fragilisées par les activités de pêche illégale. Nous devons continuer de mettre en lumière le travail important qu'effectuent des organismes comme Sea Shepherd pour préserver la sécurité de nos océans afin d'assurer la prospérité de la faune marine. »

« Sea Shepherd est fière de pouvoir compter sur le soutien d'Age of Union, a déclaré Alex Cornelissen, PDG de Sea Shepherd. Grâce à leur passion et à leur soutien, nous étendrons nos activités, sauverons plus d'animaux et protégerons des habitats marins qui sont cruciaux à la survie de nos océans. Ensemble, nous contribuons à la lutte contre la pêche illégale dans le cadre d'un effort plus vaste visant à sauver nos océans. Afin de souligner notre partenariat avec Age of Union, nous allons fièrement nommer l'un de nos navires principaux en son honneur. »

Statistiques clés au sujet de la faune marine menacée

Chaque année, de 6 000 à 10 000 dauphins sont tués sur la côte ouest de la France . Il est intéressant de souligner que deux fois plus de dauphins sont tués comme captures accessoires sur la côte ouest de la France , que dans l'ensemble de tous les autres pays combinés.

Il est intéressant de souligner que deux fois plus de dauphins sont tués comme captures accessoires sur la côte ouest de la , que dans l'ensemble de tous les autres pays combinés. Avec la chute brutale des populations de poisson des côtes de l' Europe et de l'Asie, les eaux de l'Afrique de l'Ouest constituent un endroit où a été observée dernièrement une réduction considérable des stocks de poisson. Les changements sont rapides; le golfe de Guinée est un habitat essentiel pour le thon, la baleine à bosse, le requin-baleine et la mégafaune, et la pêche INN est responsable de jusqu'à 40 % des prises en Afrique de l'Ouest , ce qui exige une action immédiate pour empêcher une telle situation.

chute brutale des populations de poisson des côtes de l' et de l'Asie, les eaux de l'Afrique de l'Ouest constituent un endroit où a été observée dernièrement une réduction considérable des stocks de poisson. Les changements sont rapides; , ce qui exige une action immédiate pour empêcher une telle situation. Le poisson est la principale source de protéine pour les communautés locales des pays d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, au moins 33 000 personnes au Libéria et 200 000 personnes en Gambie dépendent des petites pêcheries artisanales pour leur gagne-pain. Afin de protéger leurs intérêts, les gouvernements ont établi des zones protégées réservées aux pêcheurs locaux, où la pêche industrielle est interdite. Sans la présence d'un navire comme l'Age of Union, les navires industriels pêchent régulièrement de manière illégale dans ces zones et volent ainsi les communautés locales en leur dérobant leur source de nourriture et de revenus, laissant ainsi très peu pour leurs familles.

Les projets de Sea Shepherd sur les côtes de la France et de l'Afrique marquent uniquement le début des plans du navire Age of Union pour les trois prochaines années. Le soutien d'Age of Union permettra d'assurer le fonctionnement du navire jusqu'à la fin de 2024, contribuant ainsi à assurer la protection internationale de la faune marine et des espèces menacées.

Cette annonce fait suite au lancement d'Age of Union à titre d'organisme à but non lucratif en octobre 2021, lorsque Dax Dasilva a annoncé un engagement initial de 40 millions de dollars consacré à la protection des écosystèmes de la planète. Le partenariat avec Sea Shepherd constitue le sixième partenariat international annoncé par Age of Union recourant aux fonds de cet engagement initial, qui continuera à croître au cours des prochaines années.

À propos de l'alliance Age of Union

Age of Union est une alliance sans but lucratif qui soutient et fait connaître une communauté globale d'acteurs du changement travaillant sur le terrain pour protéger les espèces et écosystèmes menacés de la planète. Lancée en octobre 2021 par le leader des technos et activiste environnemental Dax Dasilva à Montréal, au Canada, Age of Union cherche à allumer une flamme en chacun par des efforts de conservation qui s'attaquent à des enjeux environnementaux critiques partout au monde et inspire un changement notable en démontrant l'impact positif que chaque personne peut avoir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : AgeofUnion.com

Dans les médias sociaux : Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

Contact médias :

Victoria Baker, [email protected], 416 726-8002

Mishel Chavoulski, [email protected], 416 559-7338

À propos de Sea Shepherd

Sea Shepherd est une ONG internationale vouée à la lutte contre la pêche illégale et à la protection des écosystèmes marins. Son modèle d'engagement se concentre sur l'offre d'une capacité marine unique afin de soutenir les pays côtiers et insulaires en développement dans la protection de leurs eaux territoriales contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). Seule ONG à œuvrer dans cette sphère, l'organisation a pour but d'améliorer de manière considérable la capacité d'un gouvernement de surveiller et contrôler les activités en mer. Travaillant sous la supervision directe et en partenariat complet avec les pays hôtes, Sea Shepherd fournit des navires entièrement équipés, des équipages professionnels, du carburant et d'autres outils qui permettent à ces pays d'augmenter leur capacité de détecter et de prévenir la pêche INN. Au cours des cinq dernières années, Sea Shepherd a aidé les forces publiques de ses gouvernements partenaires dans l'arrestation de 73 navires, arrestations ayant mené à de nombreuses poursuites couronnées de succès. Ces efforts ont augmenté les sommes récupérées pour les partenaires de Sea Shepherd, réduit le nombre de crimes maritimes et contribué à restaurer les populations de poisson à la disposition des pêcheurs artisanaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : SeaShepherd.org

Dans les médias sociaux : Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

Contact médias :

Roger Fisk, [email protected], 202 617-4066

