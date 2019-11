L'Alcatel 3V (2019) offre une expérience grand écran abordable en Amérique du Nord

Fait pour divertir

Profitez au maximum de votre divertissement mobile, avec l'Alcatel 3V, grâce à son superbe écran vue complète HD+ de 6,7 po et à ses haut-parleurs stéréo, gage d'une expérience réussie lorsque vous visionnez les films et écoutez la musique qui vous tiennent à cœur. Avec son écran immersif, vous pouvez en lire plus, à savoir les actualités, fréquenter souvent les réseaux sociaux pour vous tenir à jour et visionner les vidéos 18:9 comme prévu.

L'Alcatel 3V (2019), à la livraison, est déjà équipé de l'Assistant Google, ce qui vous permet d'accomplir des choses et de trouver des réponses sur le pouce, en mobilité, rien que par la voix. En plus de lancer vos applications préférées, de configurer les rappels, de dicter des textos et de passer les appels téléphoniques, le 3V s'entend avec l'Assistant Google pour le contrôle vocal de votre maison intelligente et de vos appareils activés par Google.

Doté d'un processeur à huit cœurs et d'une mémoire vive de 3 Go, l'Alcatel 3V (2019) s'exécute parfaitement à l'appel des tâches quotidiennes, à la diffusion de films ainsi qu'à la lecture de vidéos de haute qualité et des jeux en ligne. Cette performance est le fruit d'une puissante batterie de 4 000 mAh, ce qui assure une autonomie communication de 24 heures, sans compter que la recharge rapide Pump Express+ génère jusqu'à six heures d'autonomie en seulement 20 minutes. De plus, le mode Économiseur batterie intégré et les fonctions Gestionnaire intelligent vous permettent de gérer votre consommation d'énergie tout au long de la journée.

Êtes-vous friand de photos? Vantez vos talents avec deux caméras arrière. Plus précisément, l'Alcatel 3V (2019) est équipé d'une caméra arrière principale de 16 Mpx et d'une caméra de détection de profondeur de 5 Mpx. Résultat : vous pouvez cibler votre sujet en temps réel, en faisant des mises au point avec l'effet bokeh, de quoi produire des photos de haute qualité qui se démarquent. Par ailleurs, l'appareil est également équipé d'une caméra frontale de 8 Mpx, d'une lentille Google Lens et d'une technologie de détection de scènes AI (qui détecte et rehausse automatiquement jusqu'à 22 types de scènes tels que des photos de groupe, des images d'aliments, des couchers de soleil ou des feux d'artifice).

L'Alcatel 3V (2019) sera bientôt disponible au Canada sur Freedom Mobile et, aux États-Unis, sur Metro by T-Mobile. Pour en savoir plus sur tous les derniers téléphones intelligents et autres appareils mobiles d'Alcatel, consultez notre site Web : us.alcatelmobile.com et ca.alcatelmobile.com.

TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier une gamme croissante d'appareils et services mobiles, son portefeuille complet, multimarques, comprenant des produits de marque TCL, Alcatel et BlackBerry. De plus, TCL Communication est le propriétaire de la marque, le développeur des travaux de R -D et le partenaire de fabrication des appareils Palm. Actuellement, les produits de la société sont vendus dans plus de 160 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. TCL Communication, constituée à Hong Kong, exploite sa propre usine de fabrication en Chine et dispose de centre de R -D autour du globe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tclcom.com.

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques de commerce demeurent la propriété de leur détenteur respectif. Alcatel est une marque commerciale de Nokia utilisée sous licence par TCL Communication.

Les marques de commerce, dont BLACKBERRY et EMBLEM Design, mais sans s'y limiter, sont des marques de commerce ou des marques déposées de BlackBerry Limited, utilisées sous licence, et les droits exclusifs sur ces marques de commerce sont expressément réservés. Toutes les autres marques de commerce demeurent la propriété de leur détenteur respectif. BlackBerry n'est pas responsable des produits ou services de tiers.

Palm est une marque de commerce appartenant à TCL Communication et utilisée sous licence accordée par Palm Ventures Group par l'intermédiaire de Wide Progress Global.

