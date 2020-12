MONTRÉAL, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Paru le 3 décembre, l'album instrumental Harmonium symphonique - Histoires sans paroles vient d'être certifié disque d'or par Music Canada, une reconnaissance qui vient souligner la marque des 40 000 exemplaires vendus. Ce résultat est d'autant plus remarquable que l'album est offert sur une seule plateforme, soit la boutique Oziko.

Premier projet symphonique issu de l'univers d'Harmonium, Histoires sans paroles réunit l'œuvre intégrale de la formation adaptée par Simon Leclerc et interprétée par l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sous sa direction. Totalisant plus de 140 minutes de musique, Histoires sans paroles est une coréalisation de Serge Fiori et de Simon Leclerc, sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, président de GSI Musique.

L'album double est disponible exclusivement sur le site www.harmoniumsymphonique.com, en version numérique ou en coffrets de deux CD ou de quatre vinyles (disponibles à compter de février 2021), accompagnés d'un livret illustré de photos prises lors de l'enregistrement à la Maison symphonique.

Diffusion de l'album intégral sur ICI Musique

En guise de cadeau des Fêtes à ses auditeurs et aux nombreux admirateurs d'Harmonium, ICI Musique Classique et ICI Musique diffuseront l'album intégral le 25 décembre à minuit. Un rendez-vous à ne pas manquer.

