L'Aïd al-Adha - Rappel de réserver son abattoir dès aujourd'hui

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Aïd al-Adha, aussi appelée la fête du mouton au Québec, est une fête musulmane célébrée annuellement dans le monde entier et, cette année, elle se tiendra autour du 11 août.

Pour contribuer à la protection de la santé publique comme pour assurer le bien-être des animaux, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), met en œuvre depuis les dernières années plusieurs mesures pour inciter les consommateurs à utiliser les services des exploitants d'abattoirs. À cet effet, le Ministère diffuse dans son site Internet un document intitulé « Aïd al-Adha - Recommandations pour les consommateurs ». Ce document, accompagné d'une liste d'abattoirs, a été acheminé à plus de 40 organismes musulmans en les invitant à relayer l'information à leurs membres. Le Ministère invite également les consommateurs à réserver leur place dans des abattoirs le plus tôt possible, plusieurs semaines avant la journée de la célébration de cette fête.

En outre, afin d'améliorer la planification des abattages et le déroulement des activités pour cette célébration, le MAPAQ adresse des recommandations aux exploitants d'abattoirs qui offrent leurs services pour l'Aïd al-Adha. Précisons, par ailleurs, qu'un rappel est fait aux producteurs d'ovins pour leur indiquer que toute personne (ex. éleveur ou gardien d'animaux) qui n'est pas titulaire d'un permis d'abattoir et qui permet à des clients d'abattre des animaux en mettant ses installations ou ses dépendances à leur disposition, même pour leur consommation personnelle, pourrait être reconnue coupable d'avoir exploité illégalement un abattoir.

Le MAPAQ prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des lois et des règlements en matière d'hygiène, de salubrité et de bien-être animal. Toute personne qui se trouve en contravention avec ces lois et règlements est passible d'une amende pouvant atteindre 250 000 $.

Enfin, le Ministère invite les personnes qui sont témoins d'une situation qui contrevient au bien-être animal ou à la salubrité des aliments à porter plainte en composant le 1 800 463-5023 ou en envoyant un courriel à smsaia@mapaq.gouv.qc.ca.

Information additionnelle

Conformément à la Loi sur les produits alimentaires, nul ne peut exploiter un abattoir sans être titulaire d'un permis en vigueur.

Les recommandations destinées aux consommateurs et la liste des abattoirs titulaires d'un permis susceptibles d'offrir leurs services sont accessibles au moyen des liens Internet ci-dessous :

Recommandations pour les consommateurs :

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/abattagemoutons

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/abattagemoutons Liste des abattoirs titulaires d'un permis du gouvernement du Québec :

https://web.mapaq.gouv.qc.ca/bak/ListeEtablissements/index.cfm

https://web.mapaq.gouv.qc.ca/bak/ListeEtablissements/index.cfm Liste des abattoirs en activité au Québec ayant un permis du gouvernement fédéral :

http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/reglist.asp?lang=f

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Relations de presse, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca

