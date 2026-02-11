MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Fondée par les femmes d'affaires Marie-Noelle Hamelin et Vicky Boudreau en 2006, l'agence de communication indépendante pancanadienne bicom célèbre cette année son 20e anniversaire. Porté par une croissance soutenue et un rayonnement international croissant - cette année marque du même coup les dix ans de son bureau de Toronto et la première année d'opération de son bureau de Paris - ce jalon témoigne de la capacité de l'agence à se réinventer tout en restant fidèle à une mission qui demeure inchangée : Amplifier le rayonnement des marques et transformer leur notoriété en résultats d'affaires mesurables.

20 ans d'expertise. Une énergie de start up.

Aujourd'hui, bicom allie l'expertise et le réseau d'influence d'une agence établie à l'énergie et à l'agilité d'une start-up. En parallèle de sa nouvelle image de marque et de son tout nouveau site web (https://www.bicom.ca/), l'agence déploie une offre unifiée et renforcée, conçue pour répondre aux enjeux actuels des dirigeants et des équipes marketing.

Reconnue comme une référence en relations publiques, relations de presse et événementiel lifestyle et la gestion des médias sociaux, bicom est également pionnière du marketing d'influence. Son offre s'enrichit désormais d'une expertise numérique bonifiée, incluant la création de contenu et la publicité numérique ainsi que de services de formations, de coaching et positionnement stratégique.

Cap sur L'Europe : le pont avec le Canada

Devenue une force pancanadienne et internationale, bicom joue aujourd'hui un rôle de pont stratégique entre l'Europe et l'Amérique du Nord grâce à son bureau parisien. Cette présence permet à l'agence d'accompagner efficacement les marques américaines et européennes souhaitant s'implanter ou accélérer leur croissance au Canada. Des marques comme Uniqlo, Sézane et Diptyque ont notamment bénéficié de cette expertise.

« Notre longévité ne repose pas sur le temps, mais sur notre capacité à évoluer avec des règles du jeu en perpétuel changement. Depuis 20 ans, nous nous adaptons aux marchés, aux médias, aux technologies et surtout aux besoins des clients pour les faire rayonner et propulser leur croissance, durablement », explique Marie-Noelle Hamelin, fondatrice de bicom et qui en est encore à ce jour la présidente.

