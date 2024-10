NEW YORK, le 22 oct. 2024 /CNW/ - L'agence MPT MusicPromoToday a annoncé officiellement son partenariat avec DimashAli Creative Center pour soutenir l'artiste internationalement reconnu Dimash Qudaibergen dans son expansion aux États-Unis et sur les marchés nord-américains. Dimash est l'un des chanteurs les plus polyvalents de notre époque. Il a acquis une notoriété mondiale grâce à ses capacités musicales exceptionnelles, à son registre vocal et son répertoire varié, qui allient les genres allant du classique à la pop, au rock et même à la danse.

Son travail avec des icônes internationales telles que Plácido Domingo, Hauser et Lara Fabian, ainsi qu'avec des compositeurs lauréats de Grammy Awards tels que Walter Afanasieff et Nathan Wang, a mis en évidence la capacité de Dimash à bâtir sans effort un pont entre les cultures, en créant une expérience fondamentalement unique pour n'importe quel public. Ce partenariat avec l'agence MPT priorisera les collaborations avec des figures établies de l'industrie - des artistes avec lesquels Dimash aspire depuis longtemps à travailler - ainsi qu'à des projets stratégiques destinés à consolider sa présence aux États-Unis et à établir un rapprochement entre ses publics internationaux et le marché américain.

À l'échelle mondiale, son travail a été diversifié et exceptionnel, contribuant à des bandes originales de films à succès tels que Vanguard et Legend de Jackie Chan. Grâce à la longue expérience de l'agence MPT dans l'accompagnement d'artistes étrangers, l'expansion de Dimash sur le marché nord-américain représente un effort déterminé pour présenter un talent, un son et un genre sans précédent à un public qui a soif d'innovation dans l'industrie du divertissement.

Reconnu pour ses prestations scéniques électrisantes, ses cascades défiant la mort sur scène et ses caractéristiques triples rappels, il n'est pas étonnant qu'il ait fait salle comble de Shenzhen à Moscou, de Londres à New York. Ses deux derniers spectacles à guichets fermés lors de la clôture des World Nomad Games à Astana ont attiré un public de 60 000 personnes, dont plus de 35 % sont venues d'Europe et d'Amérique, au Kazakhstan, pour assister à la tournée Stranger. Ses prochains spectacles à Prague et à Düsseldorf attirent un public du monde entier pour une autre expérience unique de pop, de rock et d'opéra.

Sur la scène musicale américaine, l'arrivée de Dimash marque un rare moment de convergence entre le talent mondial et l'industrie locale. Ses capacités vocales - reconnues comme les plus étendues de tous les chanteurs contemporains - offrent des possibilités de partenariat artistique qui pourraient laisser une empreinte durable sur le paysage musical nord-américain. Les rumeurs faisant état d'une visite surprise avant le début de l'année, les fans se demandent où se trouvera cette ville secrète.

L'agence MPT travaille activement avec des artistes, des promoteurs et des acteurs de l'industrie afin d'explorer la possibilité de collaborations qui s'inscrivent dans cette phase passionnante de la carrière de Dimash. Avec leurs bases de fans mondiales bien établies et leurs succès avérés, leurs débuts en Amérique du Nord devraient être un moment crucial pour les artistes et l'industrie musicale américaine.

Dimash enregistre sous son propre label, DimashAli Creative Center, et conserve une vision résolument indépendante de son avenir. Pour toute question concernant les collaborations, les communications avec les médias ou les dates de concert, veuillez contacter son représentant de presse à l'agence MPT.

