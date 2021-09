L'agence de marketing numérique Farotech figure à la position 4024 de l'édition 2021 du palmarès 5000 Inc., grâce à une croissance de 76 % de ses revenus sur trois ans

Le magazine Inc. a dévoilé son palmarès annuel des entreprises privées affichant la croissance la plus rapide aux États-Unis

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie., 8 septembre 2021 /CNW/ - Le magazine Inc. a dévoilé aujourd'hui que Farotech , une agence de marketing numérique établie en Pennsylvanie, a été nommée au palmarès Inc. 5000 de 2021 répertoriant les entreprises privées affichant la croissance la plus rapide aux États-Unis, l'un des classements les plus prestigieux au pays.

Le palmarès annuel Inc. 5000 donne un aperçu unique des entreprises les plus prospères du segment le plus dynamique de l'économie américaine, soit les petites entreprises indépendantes. Il a permis à Intuit, Zappos, Under Armour, Microsoft, Patagonia et de nombreuses autres marques bien connus d'être reconnues pour la première fois à l'échelle nationale.

« Nous sommes honorés de faire partie d'une liste d'entreprises prestigieuses, qui, comme nous, ont travaillé avec diligence pour devenir des chefs de file au sein de leurs secteurs d'activités, a déclaré Chris Carr, président et chef de la direction de Farotech. Le mérite revient en grande partie à mon équipe exceptionnelle! »

Non seulement les entreprises remarquables nommées au palmarès Inc. 5000 de cette année, qui comptent des personnalités comme Mark Cuban, Rebecca Minkoff et Bill Gates, ont non seulement été très concurrentielles au sein de leurs marchés respectifs, mais elles se sont également révélées particulièrement résilientes et flexibles compte tenu des défis sans précédent rencontrés en 2020.

Le taux de croissance moyen de ces 5 000 entreprises a grimpé à 543 % sur trois ans, et le revenu médian a atteint 11,1 millions de dollars. Ensemble, ces entreprises ont créé plus de 610 000 emplois au cours des trois dernières années.

« Quelle que soit l'année, il faut du courage et de la détermination pour atteindre ce jalon, a expliqué Scott Omelianuk lors de son discours aux entreprises faisant partie de la liste. Mais vous l'avez fait lors de l'une des périodes les plus difficiles que nous n'ayons jamais connues dans ce pays. Non seulement vous avez surmonté les défis, mais vous avez prospéré au cours des 12 derniers mois. Et c'est un exploit vraiment inspirant. »

M. Carr attribue la croissance explosive de Farotech à l'acquisition de nouveaux clients comme le Rothman Orthopaedic Institute et à une approche complexe de marketing fondé sur le travail d'équipe qui remonte à 2001. « Nous nous spécialisons dans la génération de pistes, la croissance et la conversion de clients, en nous appuyant sur l'art et la science; l'art étant une conception impeccable et la science faisant référence à des analyses précises. »

Vous trouverez le classement complet du palmarès Inc. 5000, y compris les profils des entreprises et une base de données interactive qui peut être triée en fonction de l'industrie, de la région et d'autres critères, à l'adresse https://www.inc.com/inc5000/2021. Les entreprises qui occupent les 500 premières positions sont présentées dans le numéro de septembre du magazine Inc.

À propos de Farotech

Farotech est une agence de marketing numérique lancée comme entreprise en démarrage en 2001 par Chris Carr, offrant des services complets et comptant environ 50 membres d'équipe. L'entreprise mise sur une approche collaborative, et sa liste de clients couvre une gamme de secteurs d'activité : le modèle SaaS, les soins de santé, la cybersécurité, le secteur manufacturier, l'assurance et bien plus. Parmi ses clients, mentionnons le Rothman Orthopaedic Institute, EmergeOrtho, la faculté de médecine dentaire de l'Université de Pennsylvanie, Philadelphia Insurance Companies, New Way Air Bearings et plusieurs autres. Le processus unique de Farotech, qui combine l'art et la science du marketing, a mené à plusieurs partenariats stratégiques, y compris les désignations Hubspot Platinum Solutions Partner Program, Google Partner et Wistia Partner et l'adhésion au Forbes Agency Council en 2021. Pour en savoir plus, cliquez ici ou communiquez avec Mark Oestreicher, chef de l'exploitation de Farotech.

