L'agence a connu une croissance de plus de 217 p. cent depuis 2014 et fait maintenant partie des entreprises de premier plan dans les domaines du marketing et des relations publiques

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - 1Milk2Sugars est plus énergique et enthousiasmée que jamais puisque l'agence dirigée par des femmes figure maintenant sur la 32e Growth List, le plus prestigieux classement des entreprises canadiennes ayant connu la plus forte croissance et de loin la plus grande célébration annuelle du rendement entrepreneurial au Canada.

Élaborée par Canadian Business et Maclean's, la Growth List classe les entreprises canadiennes en fonction de la croissance de leurs revenus sur cinq ans. 1M2S s'est assuré une place sur cette liste en affichant une croissance de 217 p. cent entre 2014 et 2019, tendance sur laquelle l'agence continue de miser en dépit du contexte particulièrement difficile qui prévaut cette année.

« Les entreprises figurant sur la Growth List 2020 sont vraiment exceptionnelles. Leur histoire est l'incarnation même de la façon de survivre lorsque l'économie pose des défis imprévus. Malgré les turbulences, ces entreprises ont fait preuve de résilience, de détermination et, surtout, d'empathie et d'un solide leadership, a déclaré Susan Grimbly, éditrice de la Growth List. Alors que nous célébrons plus de 30 ans d'existence du programme des entreprises canadiennes ayant connu la croissance la plus rapide, il est encourageant de constater que le cœur de la communauté entrepreneuriale canadienne continue de battre fort, même dans les moments difficiles. »

1M2S, une agence en plein essor possédant des bureaux à Montréal, Toronto et New York, attribue son fort rendement des cinq dernières années au fait qu'elle a su conserver une longueur d'avance sur les tendances de l'industrie et adapter son offre de services sans rien perdre de son élan. Cette année seulement, 1M2S a relancé son site Web, créé une salle d'exposition numérique et proposé de nouveaux débouchés à ses marques phares grâce à des stratégies de réussite de prochaine génération.

« Nous sommes enchantées de cette marque de reconnaissance et très fières de figurer parmi ce groupe d'élite des entreprises les plus performantes, a dit Priya Chopra, fondatrice et présidente de 1M2S. L'inscription de notre nom sur la Growth List témoigne de la souplesse et de la passion de notre équipe pour le développement des marques. Nous tenons à partager cette reconnaissance avec nos clients et à leur exprimer toute notre gratitude pour nous avoir fait confiance et nous avoir menées chaque jour sur la voie de la réussite. »

L'équipe loyale et diversifiée de professionnels du marketing de 1M2S (« les Sugars »), installée en Amérique du Nord mais menant des activités de portée mondiale, réalise des campagnes empreintes de pertinence et axées sur les résultats. De grandes marques internationales telles que NIVEA, L'Oréal, Coppertone et Centrum ont misé sur l'expertise créative, les capacités multilingues et la vaste gamme de solutions marketing personnalisées proposées par l'équipe, dont les réalisations ont été saluées et primées.

Autre exemple de la croissance et du leadership de 1M2S, l'agence lancera sous peu double shot, une nouvelle division de gestion des influenceurs. La mission de double shot consiste à rendre le marketing style de vie plus inclusif en mettant l'accent sur le talent des communautés PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) et LGBTQ (lesbien, gai, bisexuel, transgenre et queer) et en les reliant à des marques avant-gardistes.

La Growth List, qui célèbre cette année son 32e anniversaire, classe les entreprises canadiennes les plus prospères. Le nom des gagnants figure sur une Growth List spéciale publiée par Canadian Business (qui accompagnera le numéro de décembre du Maclean's) et en ligne sur growthlist.ca et canadianbusiness.com. Le mot-clic officiel du programme est #GrowthList.

À PROPOS DE LA GROWTH LIST

Depuis plus de 30 ans, la Growth List (anciennement connue sous le nom de Growth 500) classe les entreprises canadiennes ayant connu la croissance la plus rapide et représente aujourd'hui le classement canadien des réalisations entrepreneuriales exceptionnelles le plus respecté et influent. D'abord élaborée par PROFIT et maintenant publiée dans une version imprimée spéciale de Canadian Business (qui accompagnera le numéro de décembre du magazine Maclean's) et en ligne sur growthlist.ca et canadianbusiness.com, la Growth List classe les entreprises canadiennes en fonction de la croissance de leurs revenus sur cinq ans, alors que la Startup List dresse le classement des jeunes entreprises ayant connu une forte croissance de leurs revenus sur deux ans. Pour plus d'information sur le classement, visitez le site growthlist.ca.

À PROPOS DE 1MILK2SUGARS

1Milk2Sugars est une agence primée, spécialisée en relations avec les influenceurs, marketing numérique et relations avec les médias. Priya Chopra a fondé 1M2S en 2012 et a étendu sa présence à Montréal, Toronto et New York. 1M2S est fière d'avoir été reconnue en tant qu'agence accréditée auprès de Forbes et de figurer parmi les entreprises ayant connu la croissance la plus rapide par la Growth List. 1M2S détient un portefeuille de grandes marques internationales telles que NIVEA, L'Oréal, Coppertone et Centrum. Pour plus d'information au sujet de 1M2S, prière de visiter le site 1Milk2Sugars.com et de suivre les actualités sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn pour les dernières nouvelles.

