L'ouverture d'un bureau à Montréal, peu après le troisième anniversaire de l'agence indépendante Courage, s'inscrit dans le prolongement naturel de son offre nationale. En effet, plusieurs clients fondateurs de l'agence ont déjà une importante présence dans le marché québécois.

« Montréal a toujours été une priorité pour nos clients et pour nous », a déclaré Dhaval Bhatt, fondateur et cochef de la création de Courage Inc. « Nous sommes très heureux d'avoir des personnes incroyablement talentueuses et engagées comme Marilou, Rafik et Maxime qui se joignent à nous pour faire croître Courage au Québec et au-delà. Tout au long de nos carrières, nous les avons vus faire un travail remarquable et nous avons hâte qu'ils fassent de même pour nos clients. »

Auparavant Vice-présidente création et associée chez LG2, Marilou Aubin est une leader reconnue dans l'industrie depuis plus de 20 ans, ici et à l'international. Grâce à sa curiosité, son optimisme et sa proactivité, elle repousse constamment les limites de la création et fait évoluer à la fois les pratiques et les mentalités.

Marilou a été une force motrice derrière le succès de plusieurs grandes marques et organisations au Québec, qu'il s'agisse de gagner des parts de marché, de changer les perceptions ou de faire évoluer les comportements.

En tant que modèle pour la relève en publicité, l'une de ses plus grandes forces est de rassembler et de faire grandir les meilleurs talents en créant une culture de création inclusive. Elle inspire ceux avec qui elle travaille à sortir des sentiers battus et à réaliser le meilleur travail de leur carrière.

Au cours de sa carrière, Rafik Belmesk a occupé plusieurs postes stratégiques en Amérique du Nord et dans la région de l'Asie-Pacifique, où son expertise en stratégie d'image de marque, en engagement client et en nouvelles technologies a été mise à profit. Plus récemment, il a œuvré à titre de Vice-président exécutif et Chef de la stratégie chez Dentsu. Sa vaste expérience de collaboration avec des marques qui ont une présence tant au Canada qu'à l'international, lui a permis de développer un flair unique pour aider les annonceurs à relever les défis d'affaires propres à chaque marché.

Grâce à sa capacité d'aller au cœur du problème d'un client et de le transformer en occasion d'affaires, il a contribué à générer des résultats records pour nombre de marques locales et internationales

Son travail a été reconnu dans tous les grands concours marketing pour son efficacité et son audace, notamment les Lions de Cannes , les Effie, les D&AD, Webby et The One Show.

Maxime Sauté, qui a passé près d'une décennie au sein de l'agence de création indépendante Rethink et qui a récemment occupé le poste de Directeur exécutif de création chez Dentsu, s'est constamment classé parmi les meilleurs créatifs du Canada avec de nombreuses distinctions : Lions de Cannes, D&AD, The One Show, Clio, Webby, ADCC, Marketing Awards et Effie.

Grâce à sa vision créative et à sa pensée stratégique, il a aidé de nombreuses grandes marques à élever leur image et à bonifier leur expérience.

Alors qu'il cherche toujours des façons d'optimiser le travail de création de son équipe, l'approche créative de Maxime s'ancre dans une compréhension approfondie des affaires de ses clients.

« Dès le départ, Maxime, Rafik et moi-même avons senti une véritable affinité avec les valeurs et la philosophie de Courage », a déclaré Marilou Aubin, associée et Directrice exécutive de création, Courage Inc. « L'arrivée de Courage à Montréal aura une incidence positive sur notre industrie au Québec et nous sommes ravis de mettre à contribution la complémentarité de nos forces au services des annonceurs d'ici. »

Au cours de la dernière année, Courage a connu une croissance importante avec l'arrivée de nouveaux clients dont RONA (hors Québec), Sephora et Skip.

La croissance de Courage a alimenté la nécessité d'une plus grande présence nationale pour servir pleinement ses clients dans toutes les régions du Canada. Son bureau de Montréal est situé dans le Mile-Ex, un quartier qui devient rapidement un nouveau foyer pour le secteur de la création au Québec.

À propos de Courage Inc.

L'agence de création Courage Inc., dont le siège social est situé à Toronto, est devenue l'une des agences publicitaires indépendantes dont la croissance est la plus rapide de l'histoire du Canada. Fondée en 2022, Courage a réalisé du travail de renommée internationale pour un certain nombre de marques emblématiques, dont KFC, Nescafé, la Banque CIBC, et plus encore. Favorisant une connexion entre humains et une créativité sans limites, la mission de l'agence est d'aider chaque marque partenaire à trouver son courage.

SOURCE Courage Inc.

Pour en savoir plus : Natalia Banoub, Courage Inc., [email protected]