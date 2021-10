L'agence CO-OP change d'image de marque et devient LABOUR

Sous le nom de LABOUR, l'agence continuera de travailler avec ses collaborateurs indépendants pour une sélection de mandats, mais elle se concentrera davantage sur la croissance de sa désormais robuste équipe interne composée d'experts en stratégie créative et en relations publiques - tous aussi prêts les uns que les autres à répondre aux besoins des clients.

« Comme l'industrie des services de marketing, de relations publiques et de publicité, notre agence a grandement évolué dans les dernières années. Nous souhaitions que notre marque reflète la transformation profonde que nous avons entreprise, explique James Loftus, président de LABOUR. C'est après avoir constaté que ce qui rendait notre agence unique allait bien au-delà de notre modèle de dotation en personnel que nous avons entamé la refonte de notre marque. Si nous sommes parvenus à sortir du lot, c'est grâce à notre passion pour la collaboration, le savoir-faire et l'histoire des marques ainsi qu'à notre capacité de concevoir des campagnes créatives axées sur le rendement qui fonctionnent sur l'ensemble des plateformes de médias achetés et conquis. »

Malgré les bouleversements vécus par les entreprises du monde entier lors de la pandémie de COVID-19, l'agence a le vent dans les voiles depuis qu'elle a obtenu une série de nouveaux contrats et des honneurs de l'industrie. Après avoir remporté 10 prix pour des campagnes réalisées pour des clients de longue date tels qu'AutoTrader et WeRPN (l'Association des infirmières auxiliaires autorisées), l'agence (sous le nom CO-OP) a été élue Petite Agence de l'Année en 2021 par IABC. Depuis, LABOUR a ajouté plusieurs marques à sa liste de clients déjà bien étoffée, incluant LesPAC, Spray-Net, Photomath, Sushi Taxi, Boustan, Luxcey, River Road Brewing et BATL.

Le collaborateur de longue date et ancien associé de CO-OP, Peter Brough, s'est joint à James Loftus au sein de l'équipe de direction. Brough, qui conserve son rôle de Directeur Général, supervisera l'ensemble des activités opérationnelles de l'agence. De plus, le vétéran de l'industrie publicitaire Pete Ross a récemment été embauché à titre de Directeur Créatif afin d'encadrer tous les projets créatifs livrés par l'équipe. Ross arrive avec une vaste expérience acquise dans les plus grandes agences du pays telles que Grey Canada, TAXI, DDB Canada et TBWA. Son travail lui a valu des honneurs lors de plusieurs grandes cérémonies de récompenses dont le Festival international de la créativité de Cannes, les Clios Awards, les Strategy Awards et plus encore.

En parallèle, l'agence a fait son entrée sur le marché québécois en ouvrant un bureau à Montréal. Mara Vezeau, qui a été embauchée à titre de Directrice, assure la gestion stratégique et quotidienne des principaux comptes de la région. D'autres embauches devraient être annoncées dans les prochains mois.

Selon LABOUR, les grandes réalisations ne sont pas le fruit du hasard. C'est pourquoi tout ce que fait l'agence repose sur des stratégies audacieuses, une planification rigoureuse et une exécution impeccable.

Avec sa nouvelle image de marque, LABOUR se définit comme une boîte de communication créative indépendante qui se démarque grâce à une combinaison unique de planification judicieuse, de créatifs puissants et de relations publiques engageantes permettant d'obtenir des résultats inégalés. L'agence offre une gamme de services intégrés qui comprend les relations médias, le marketing d'influence, la publicité, le marketing expérientiel, la création de contenu destiné aux médias sociaux, au web et à la télé, et plus encore.

Le nom LABOUR, quant à lui, provient de la philosophie centrale de l'agence : travailler ensemble. Que ce soit pour créer des campagnes intégrées avant-gardistes qui dépassent les attentes ou pour rassembler des experts de différents secteurs, disciplines et milieux autour d'un projet commun, LABOUR place toujours la collaboration au cœur de son approche.

Pete Ross, Directeur Créatif, ajoute : « LABOUR représente ce que nous aimons de cette industrie : la synergie entre de bons clients et une bonne agence qui s'unissent autour d'un objectif commun et qui usent de leur créativité pour créer des choses extraordinaires. Tout ce qui compte pour nous, c'est de concevoir des solutions intelligentes et cohérentes qui produisent des résultats pour nos clients. Des créatifs qui fonctionnent, tout simplement. »

À propos de LABOUR

LABOUR est une agence de communication créative indépendante qui possède de l'expérience sur tous les médias et toutes les plateformes. Basée à Toronto avec un bureau à Montréal, l'agence offre des solutions de marketing créatif et de communication qui reposent sur une combinaison unique de planification judicieuse, de créatifs puissants et de relations publiques engageantes permettant d'obtenir des résultats inégalés. LABOUR offre une gamme de services intégrés qui comprend les relations médias, le marketing d'influence, la publicité, le marketing expérientiel, la création de contenu destiné aux médias sociaux, au web et à la télé, et plus encore. Des publicités télé plus traditionnelles aux relations avec les influenceurs, du contenu commandité aux événements en passant par l'expérientiel et plus encore, LABOUR fait de tout. Son mantra? Faites du beau. Faites du bon. Faites du bruit. Pour en savoir plus, visitez www.agencelabour.ca et suivez LABOUR sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

