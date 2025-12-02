OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a annoncé une série de nouvelles mesures pour protéger les Canadiennes et les Canadiens contre les risques d'infection à Salmonella liés à des pistaches provenant de l'Iran.

Le 27 septembre 2025, le Canada a imposé, par mesure de précaution, une restriction temporaire sur l'importation de pistaches et de produits contenant des pistaches en provenance de l'Iran pour prévenir l'introduction de nouveaux produits contaminés sur le marché canadien. L'ACIA a procédé à des analyses et à des inspections ciblées de produits qui se trouvaient sur le marché canadien avant que soit imposée la restriction, et elle continue de communiquer les rappels et de vérifier que tous les produits dangereux sont retirés des tablettes.

En plus des mesures qui précèdent, l'ACIA impose dorénavant à tous les importateurs et fabricants titulaires d'une licence fédérale ayant des pistaches iraniennes importées avant le 27 septembre de les conserver et de procéder à des analyses de dépistage des salmonelles avant leur vente au Canada. Cette nouvelle exigence s'applique également aux produits fabriqués avec des pistaches provenant de l'Iran qui n'ont pas fait l'objet d'un rappel. Cette démarche permettra de protéger les Canadiennes et les Canadiens et de donner au public consommateur l'assurance que ce qu'il achète est sécuritaire.

Ces mesures s'inscrivent dans la série de conditions que doivent respecter les entreprises titulaires d'une licence pour la salubrité des aliments au Canada et demeureront en vigueur pendant que l'ACIA analyse les renseignements recueillis dans le cadre de l'enquête en cours sur la salubrité des aliments.

L'Agence de la santé publique du Canada continue de diriger l'enquête sur les éclosions. Cent cinquante-cinq infections à Salmonella ont été confirmées en laboratoire au Canada et de nombreux avis de rappels d'aliments liés aux pistaches en provenance de l'Iran ont été émis.

L'ACIA poursuit ses activités d'inspection afin d'assurer la conformité. Dans l'éventualité où l'ensemble des exigences fédérales ne sont pas respectées, les importateurs et les fabricants pourraient faire l'objet de mesures d'application de la loi, notamment des sanctions administratives pécuniaires, la suspension ou la révocation de leur licence ou des poursuites.

Suivez l'ACIA sur les médias sociaux Facebook : ACIACanada

X : @InspectionCanFR

YouTube : @ACIA

Instagram : @acia_canada

LinkedIn: Agence canadienne d'inspection des aliments

Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]