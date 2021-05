OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) s'est engagée à utiliser la recherche, la technologie, des produits et des services de pointe mis de l'avant par les petites entreprises canadiennes afin de résoudre les problèmes importants auxquels l'Agence est confrontée et de profiter aux entreprises.

Dans le cadre du Programme Solutions innovatrices Canada, l'ACIA a lancé plusieurs défis qui amélioreront la santé des Canadiens, de nos plantes et de nos animaux, notamment :

Un défi visant à mettre au point un appareil portatif qui détecte les agents pathogènes d'origine alimentaire tout au long du continuum de la ferme à l'assiette.

Un défi visant à mettre au point un système qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les spécialistes à déterminer la souche vaccinale qui serait la plus efficace pour prévenir et contrôler les éclosions de fièvre aphteuse chez le bétail (bovins, moutons et porcs) sur le terrain.

Un défi visant à élaborer un traitement phytosanitaire pour la lutte contre les phytoravageurs de quarantaine qui pourraient détruire nos forêts ou nos cultures alimentaires.

Au cours de la Semaine de l'innovation, l'ACIA est heureuse d'annoncer que les entreprises suivantes ont reçu des fonds pour mettre au point leurs concepts novateurs :

Environ 150 000 $ sous forme de subvention à Precision Biomonitoring, située à Guelph , en Ontario , pour la mise au point d'un appareil portatif destiné à détecter les risques bactériens d'origine alimentaire.

, en , pour la mise au point d'un appareil portatif destiné à détecter les risques bactériens d'origine alimentaire. Environ 100 000 $ à Shaddari Inc., située à Montréal, au Québec, pour mettre au point un modèle informatique qui pourrait appuyer les technologies de correspondance des vaccins contre la fièvre aphteuse au Canada .

. Environ 150 000 $ sous forme de subvention à l'installation de HPP West Coast, située à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, pour mettre au point une technologie de traitement à haute pression hydrostatique (HPH) qui pourrait contrôler en toute sécurité les phytoravageurs réglementés de quarantaine au Canada afin d'aider l'industrie à exporter des produits sur les marchés internationaux.

Citations

« Grâce au Programme Solutions innovatrices Canada de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, nous appuyons l'innovation canadienne. Nous collaborons avec ces entreprises pionnières pour trouver des façons novatrices de protéger les Canadiens, en détectant rapidement les agents pathogènes d'origine alimentaire, en élaborant de nouvelles technologies et en maintenant la salubrité de notre approvisionnement alimentaire. »

-- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« La fièvre aphteuse est une maladie du bétail très grave qui peut potentiellement avoir des répercussions économiques importantes sur l'industrie agricole. Même si la fièvre aphteuse n'est actuellement pas présente au Canada, il est extrêmement important de s'y préparer. Au moyen du Programme Solutions innovatrices Canada, le gouvernement du Canada finance ce projet pour appuyer une réponse à la fièvre aphteuse par l'industrie agricole canadienne et pour protéger la santé des animaux. Ce nouveau modèle informatique a le potentiel de permettre à l'ACIA d'accéder aux technologies qui pourraient appuyer les mesures d'atténuation de la fièvre aphteuse au Canada et dans le monde entier. »





-- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La protection des ressources végétales du Canada contribue à maintenir la sécurité alimentaire et la durabilité de l'environnement, en plus d'appuyer la croissance économique soutenue. L'ACIA est enthousiaste quant au potentiel du traitement à haute pression hydrostatique, un concept novateur de gestion du risque associé aux phytoravageurs de quarantaine. Si cette innovation est couronnée de succès, elle pourrait offrir une option plus efficace pour contrôler les phytoravageurs qui préoccupent le Canada, y compris ceux qui se propagent par des voies commerciales comme les marchandises et les conteneurs. »

- Dr William Anderson, chef de la santé des végétaux du Canada

« Notre gouvernement est déterminé à appuyer les entrepreneurs et les petites entreprises dont les idées novatrices répondent à certains des plus grands enjeux d'aujourd'hui dans divers domaines, comme la salubrité des aliments, la prévention des maladies du bétail et la protection des forêts et des cultures alimentaires du Canada. Au moyen du Programme Solutions innovatrices Canada, nous appuyons concrètement les entreprises et l'élaboration d'innovations canadiennes partout au pays. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

