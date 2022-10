OTTAWA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants (JME), l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) est fière d'annoncer qu'elle lance une campagne provinciale pour valoriser les carrières en éducation et afin de souligner et célébrer le rôle de ses membres, parmi lesquels on compte des enseignantes et des enseignants, des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, des intervenantes et des intervenants en apprentissage scolaire, des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, des orthopédagogues, des psychologues, des secrétaires scolaires et plusieurs autres professionnelles et professionnels du secteur de l'éducation.

Dans un contexte socio-économique où l'éducation ne semble pas être une réelle priorité pour le gouvernement, où les travailleuses et les travailleurs du domaine de l'éducation doivent s'adapter à des conditions d'apprentissage en constante évolution, et où la pénurie de personnel en éducation continue à surcharger de travail du personnel déjà pourtant épuisé, l'AEFO croit qu'il est important que tous ses membres se sentent valorisés dans leur milieu de travail.

La présidente de l'AEFO, Anne Vinet-Roy, a déclaré : « Selon un sondage réalisé par la firme Abacus pour le compte de l'AEFO, 85 % des Ontariennes et des Ontariens affirment que les travailleuses et les travailleurs du domaine de l'éducation contribuent à bâtir de solides communautés. On veut que nos membres le sachent, car cela démontre la valeur de leur travail aux yeux du public ».

La campagne de valorisation mettra aussi l'accent sur le renforcement et la pérennité du système d'éducation franco-ontarien et sur le rayonnement de la langue française, puisque toutes les professions exercées par les membres de l'AEFO y contribuent.

« Quelle que soit leur profession, les travailleuses et les travailleurs du domaine de l'éducation sont des passeurs de culture francophone, » déclare la présidente de l'AEFO, Anne Vinet-Roy. « Mais, pour les élèves, ce sont aussi des modèles, des mentors et des personnes de confiance qui éveillent la curiosité et la créativité, encouragent la bienveillance et le goût d'aller plus loin, et contribuent à bâtir la société de demain. »

Les travailleuses et les travailleurs en éducation, une valeur sûre! Pour en savoir plus, visitez le valeursure.ca.

L'AEFO compte près de 13 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

