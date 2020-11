Les deux organisations contribueront à l'évolution du milieu de l'innovation grâce à de nombreuses initiatives conjointes en 2020-2021. Mitacs appuiera ainsi l'ADRIQ dans ses initiatives liées à la transformation numérique qu'elle mettra de l'avant pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) du Québec à tirer pleinement profit de l'arrivée des dernières technologies, dont la communication 5 G. Des webinaires ainsi que d'autres activités viseront à sensibiliser les entreprises et à les encourager à créer des partenariats qui leur permettent de se positionner avantageusement afin de profiter de futures technologies.

L'entente permettra également aux entreprises de partout au Québec qui utilisent les services d'accompagnement des conseillers du RCTi de l'ADRIQ (Réseau conseil en innovation et technologie), notamment dans le cadre de ses Cliniques innovation virtuelles, de mieux connaître et d'utiliser les services de Mitacs.

Par cette entente, Mitacs devient aussi partenaire majeur du 30e Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ, un événement phare du monde de l'innovation québécois, qui aura lieu le 19 novembre 2020 en mode virtuel. Les deux organisations mèneront par ailleurs d'autres initiatives conjointes pour dynamiser et promouvoir l'innovation. On organisera ainsi des activités de réseautage pour les jeunes entrepreneurs de même que des démarches de sensibilisation et d'information quant à l'importance de la recherche et de l'innovation pour le Québec.

Afin d'animer au mieux ce partenariat et d'en maximiser l'impact au sein du monde de l'innovation, un représentant du développement des affaires co-financé par Mitacs et l'ADRIQ s'y consacrera à temps complet.

Pascal Monette, Président-directeur général, ADRIQ

« La croissance, l'innovation et la recherche sont au cœur des missions de l'ADRIQ et de Mitacs. Ce partenariat nous permettra d'appuyer encore plus vigoureusement les membres, partenaires et parties prenantes de nos deux organisations dans leurs efforts pour solutionner les défis d'aujourd'hui à l'aide de la recherche. Il permettra de rehausser la valeur de l'innovation comme moteur de progrès et de croissance économique dans la société québécoise. »

Eric Bosco, Chef du développement des affaires, Mitacs

« Le capital humain est la matière première de l'innovation, de la productivité et de la compétitivité au 21e siècle. Accompagner les entreprises et la société québécoise à solutionner une pléiade de problèmes par la collaboration entre chercheurs, entrepreneurs et autres acteurs de l'innovation, c'est investir dans une prospérité durable. C'est aussi contribuer à la résilience de notre économie en cette période difficile. Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles de l'ADRIQ pour aider les organisations à solutionner des défis ensemble, en tirant profit de nos relations, connaissances et ressources existantes ainsi que nos experts en développement des affaires. »



À propos de Mitacs :

Mitacs est un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada en résolvant les défis d'affaires grâce à des solutions de recherche provenant d'établissements d'enseignement.

en résolvant les défis d'affaires grâce à des solutions de recherche provenant d'établissements d'enseignement. Mitacs est soutenu par le gouvernement du Canada , le gouvernement du Québec et les autres gouvernements provinciaux et territoriaux.

, le gouvernement du Québec et les autres gouvernements provinciaux et territoriaux. Pour en savoir plus sur Mitacs et nos programmes, visitez mitacs.ca/fr/nouvelles.

À propos de l'ADRIQ :

Depuis 1978, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec et son Réseau conseil en technologie et en innovation (ADRIQ-RCTi) anime un écosystème d'entreprises et d'institutions vouées à la recherche et à l'innovation.

Il s'agit d'un groupement unique et influent qui favorise les partenariats et les collaborations afin d'accélérer la commercialisation.

L'ADRIQ aborde les principales préoccupations et véhicule les opportunités pour ces acteurs de la recherche et de l'innovation afin de réunir les conditions favorables et propices à leur succès.

