L'administration Martinez Ferrada prend les choses en main pour qu'il y ait moins de nids-de-poule à Montréal

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre de son plan printanier, l'administration Martinez Ferrada annonce une série de mesures pour améliorer l'état des routes de la ville et changer d'approche pour éviter de futurs nids-de-poule.

Six millions $ de plus pour réparer les rues de Montréal

Afin de corriger une situation qui affecte quotidiennement les Montréalaises et les Montréalais, le président du comité exécutif, Claude Pinard, a annoncé 6 M$ afin d'améliorer les opérations de colmatage sur le territoire montréalais à long terme. Cet argent servira également à acheter plus de machinerie, dont deux nouvelles colmateuses automatisées. Ces appareils seront mis en service en 2027, ce qui permettra aux équipes sur le terrain d'être plus efficaces.

Création de deux pôles d'excellence pour entretenir les chaussées

L'administration Martinez Ferrada, voulant davantage d'expertise interne, annonce la création de deux pôles d'excellence spécifiquement dédiés à l'entretien des chaussées. Pour mettre en place cette nouvelle initiative, la Ville embauchera 24 cols bleus. Chaque pôle comptera 12 cols bleus qui prendront en charge des activités d'entretien du réseau artériel, soit les grandes rues de la métropole. Ces équipes viendront s'ajouter à celles déjà présentes dans les arrondissements, et ce, dès 2027. Ces pôles auront comme objectif de permettre à la Ville d'être moins soumise aux réalités du marché, d'avoir davantage de prévisibilité dans les coûts associés à l'entretien des chaussées ainsi que d'éviter des appels d'offres ratés.

Retour sur le Plan d'urgence nids-de-poule

Si les 10 contrats de gré à gré accordés plus tôt cette année sont maintenant complétés, les efforts se poursuivent. En effet, ce financement additionnel de 6 M$ s'ajoute au transfert de 2,5 M$ fait par la Ville vers les arrondissements le mois dernier, afin de bonifier les enveloppes locales dédiées au colmatage. Plusieurs arrondissements, disposant encore d'une partie de cette enveloppe, continuent activement le colmatage de nids-de-poule sur leur territoire.

Remise à neuf de 67 km sur le réseau artériel en 2026

Par ailleurs, l'administration Martinez Ferrada a également annoncé la remise à neuf de 67 km de planage‑revêtement du réseau artériel montréalais pour offrir des routes en bon état, et ce, dès maintenant.

Des segments de l'avenue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, du boulevard Louis-H.-La Fontaine, dans l'arrondissement d'Anjou, de la rue Sherbrooke Est dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ou encore de l'avenue Pierre-Dupuy, dans l'arrondissement de Ville-Marie, font aussi partie des artères ciblées qui seront remises à neuf.

Une somme de 4,8 M$ pour la rue Notre-Dame Est

Dès cette année, un investissement de 4,8 M$ est prévu pour réaliser des interventions majeures sur la rue Notre-Dame Est. Les tronçons ciblés sont :

des limites de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à la rue Alphonse‑D.-Roy;

de la rue Davidson à l'avenue Letourneux;

de la rue Joffre à l'avenue George‑V.

Travailler en amont pour éviter des nids-de-poule

En parallèle, le Laboratoire de contrôle et de recherche de la Ville poursuit ses travaux de recherche et développement en collaboration avec l'École de technologie supérieure (ÉTS) et Bitume Québec. Cette démarche vise à définir de nouveaux critères de performance pour les matériaux bitumineux, mieux adaptés aux conditions bien spécifiques du climat montréalais. L'objectif est de réduire l'apparition prématurée des nids‑de‑poule et d'améliorer la durabilité des chaussées.

Citations

« Les Montréalais sont tannés de conduire dans des rues pleines de nids-de-poule. On va colmater, mais soyons honnêtes : le colmatage, ça ne règle pas le problème sur le long terme. Aujourd'hui, on change d'approche, notamment avec la création de deux pôles d'expertise dédiés aux chaussées. Des équipes spécialisées, plus efficaces, qui sont prêtes à s'attaquer au problème à la source. Et en parallèle, on continue d'agir dès maintenant, sur le terrain, partout à Montréal, en collaboration avec le milieu de la recherche, parce que ce qu'on veut, c'est simple : des routes qui durent plus longtemps… et moins de nids-de-poule. »

- Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance

« Aujourd'hui, on passe à l'action avec un objectif clair : améliorer concrètement l'état de nos routes, agir sur les tronçons les plus problématiques, mais aussi permettre la mobilité et la sécurité de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Avec des investissements ciblés, la remise à neuf de 67 km de chaussées sur le territoire de la métropole, on se donne les moyens de faire les choses autrement. On veut prévenir plutôt que guérir, et agir plus tôt pour offrir un réseau routier plus sécuritaire partout à Montréal. »

- Alan DeSousa, responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'hiver que nous venons de traverser a laissé des traces bien visibles sur nos chaussées, particulièrement sur des axes majeurs comme la rue Notre-Dame Est. Les gens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve le constatent chaque jour : il faut agir rapidement. Les mesures annoncées aujourd'hui vont justement permettre d'agir concrètement pour améliorer l'état des routes et la sécurité des usagères et usagers, ici dans notre arrondissement comme partout à Montréal. »

- Chantal Gagnon, mairesse de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]