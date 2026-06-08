L'Administration de l'aéroport de Vancouver reçoit la cote de crédit Aa2 de Moody's Ratings

Moody's souligne la position très solide de YVR dans le marché, ainsi que ses performances robustes et en amélioration.

TERRITOIRE MUSQUEAM et RICHMOND, BC, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'Administration de l'aéroport de Vancouver (AAV), la société privée à capital, sans actionnaires, qui gère l'Aéroport international de Vancouver (YVR), est heureuse d'annoncer que Moody's Ratings a attribué à l'Administration de l'aéroport une première cote d'émetteur Aa2 avec des perspectives stables.

Moody's indique que la cote Aa2 reflète la position de marché très solide de YVR en tant que principal point d'entrée canadien vers l'Asie-Pacifique, ainsi que le deuxième plus grand aéroport du pays et un important carrefour international. Elle souligne également les solides performances opérationnelles de l'Administration de l'aéroport, sa planification prudente des investissements en capital et sa gestion financière rigoureuse.

L'analyse de l'agence note que YVR bénéficie d'une demande de passagers structurellement forte soutenant sa résilience à long terme en matière de trafic, et continue de faire croître ses volumes de fret, qui ont connu une année record en 2025, parallèlement aux volumes de passagers les plus élevés de l'histoire de l'aéroport, renforçant ainsi sa position de carrefour de fret. De plus, Moody's souligne les indicateurs de crédit exceptionnellement solides de l'Administration de l'aéroport, ainsi que son faible niveau d'endettement.

« L'obtention d'une cote publique Aa2 de Moody's vient valider davantage la solide assise financière de l'Administration de l'aéroport, ses performances opérationnelles résilientes et notre stratégie prudente à long terme », a déclaré Clayton Buckingham, vice-président, finances et chef de la direction financière de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « Se joignant aux cotes existantes de S&P et de Morningstar DBRS, cette reconnaissance renforce la confiance dans notre profil de crédit, soutient notre stratégie de financement à long terme et notre engagement plus large auprès des marchés de capitaux mondiaux, et contribue également à positionner l'Administration de l'aéroport pour qu'elle continue d'investir afin de soutenir le commerce, le tourisme et la croissance économique en Colombie-Britannique et au Canada. »

La cote publique de Moody's fait suite à des actions de notation positives récentes de S&P Global Ratings et de Morningstar DBRS. En mars 2026, S&P a rehaussé les cotes de crédit d'émetteur à long terme et de dette de premier rang non garantie de l'Administration de l'aéroport à AA avec des perspectives stables, invoquant des performances financières solides, une demande robuste de passagers et une planification disciplinée des investissements en capital. En avril 2026, Morningstar DBRS a confirmé la cote d'émetteur et la cote des débentures de premier rang de l'Administration de l'aéroport à AA (faible) avec des tendances stables, soutenues par des fondamentaux solides de la zone de service, des performances de trafic résilientes, une gestion financière conservatrice et des frais aéronautiques comparativement bas.

En tant que porte d'entrée du Canada vers l'Asie et au-delà, l'Aéroport international de Vancouver est un carrefour de correspondance stratégique et un moteur économique clé pour la région et l'Ouest canadien. En 2025, YVR a accueilli un nombre record de 26,9 millions de passagers et près de 365 000 tonnes de fret, en hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. YVR a également été récemment nommé meilleur aéroport d'Amérique du Nord par Skytrax pour une 15e année record, tout en étant classé dans le top 10 de tous les aéroports mondiaux.

À propos de l'Administration de l'aéroport de Vancouver

L'Administration de l'aéroport de Vancouver (AAV) est l'organisation à capital sans actions qui gère et exploite l'Aéroport international de Vancouver (YVR) au service de la communauté et de l'économie qui la soutient.

SOURCE l’Administration de l’aéroport international de Vancouver

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