La technologie à TDM utilise des images pivotantes tridimensionnelles avancées qui améliorent la capacité des agents de contrôle à détecter des explosifs et d'autres articles représentant une menace. Pour les voyageurs aériens, cela signifie que les liquides, aérosols et gels permis (en quantités inférieures à 100 ml), les appareils médicaux et les gros appareils électroniques peuvent rester dans leurs bagages de cabine pendant leur contrôle.

La première installation complète de la nouvelle technologie à TDM de l'ACSTA aura lieu au nouveau point de contrôle de sûreté ABC, à l'aéroport international de Vancouver. L'ACSTA et l'administration aéroportuaire ont travaillé en étroite collaboration sur cette importante initiative.

L'installation d'équipement à TDM supplémentaire est prévue dans d'autres aéroports à compter de l'automne 2024 et se poursuivra pendant plusieurs années. La collaboration avec chacune des administrations aéroportuaires est essentielle à la réussite de ce déploiement national. Cette innovation en matière de TDM est possible grâce à leur soutien continu.

En travaillant de concert avec ses fournisseurs de services de contrôle tiers et ses partenaires du transport aérien, l'ACSTA s'engage à assurer l'efficacité du contrôle de sûreté et l'excellence des services notamment en déployant la technologie à TDM dans tout le pays.

Citations

« Nous nous concentrons sur la mise en œuvre de solutions de pointe qui contribuent à améliorer l'expérience de contrôle tout en assurant les plus hauts niveaux de sûreté possible. Bien que le déploiement de cette technologie aura lieu sur plusieurs années, nous sommes ravis du changement positif qu'elle apportera à l'expérience globale des passagers. »

Nada Semaan

Présidente et chef de la direction de l'ACSTA

« Il est formidable de voir l'utilisation novatrice de cette technologie en action. Elle rendra le contrôle de sûreté plus efficace et améliorera l'expérience passager des Canadiens et des touristes dans nos aéroports partout au Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

« Je suis ravie de présenter notre point de contrôle intérieur récemment rénové qui met en vedette de l'équipement de contrôle de sûreté avancé, une première au Canada. Grâce à ce système novateur, il est désormais possible de passer au contrôle sans effort - nul besoin de sortir les liquides, aérosols, gels ou gros appareils électroniques des bagages de cabine - tout en maintenant les normes de sûreté les plus élevées. Notre investissement de 30 millions de dollars a permis d'agrandir et de moderniser cet espace en fonction des voyageurs et témoigne de notre engagement à combiner la fonctionnalité à une notion d'espace unique. »

Tamara Vrooman

Présidente et directrice générale de l'aéroport international de Vancouver (YVR)

Faits en bref

Établie le 1 er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports. L'ACSTA est responsable des quatre activités obligatoires suivantes : Contrôle préembarquement : le contrôle des passagers, de leurs bagages de cabine et de leurs effets personnels avant leur entrée dans la zone sécurisée d'une aérogare. Contrôle des bagages enregistrés : le contrôle des bagages enregistrés des passagers pour détecter les articles interdits, comme les explosifs, avant l'embarquement de ces bagages dans un aéronef. Contrôle des non-passagers : le contrôle des non-passagers et de leurs effets personnels, y compris leurs véhicules, qui entrent dans les zones réglementées de l'aérodrome des aéroports qui présentent les risques les plus élevés. Au nombre des non-passagers, mentionnons le personnel de l'ACSTA, les agents de contrôle, les membres d'équipage et le personnel de cabine, le personnel du service à la clientèle des transporteurs aériens, les bagagistes, les fournisseurs et les autres employés de l'aéroport. Carte d'identité pour les zones réglementées (CIZR) : le système utilise les données biométriques du détenteur (image de l'iris et empreintes digitales) pour permettre aux non-passagers d'accéder aux zones réglementées des aéroports. L'administration aéroportuaire est l'autorité définitive qui établit l'accès aux zones réglementées de l'aéroport.



SOURCE Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

