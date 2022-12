MARKHAM, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Le travail de développement des premiers modèles entièrement électriques d'Acura, soit le modèle ZDX 2024, ainsi que sa version de performance, le ZDX Type S, se poursuit à un rythme soutenu alors que les essais s'étendent aux conditions réelles.

Alors que la marque accélère sa progression vers un avenir électrifié, les versions Type S continueront de mettre l'expérience du conducteur au premier plan et illustreront l'engagement indéfectible d'Acura à respecter la promesse de la marque en matière de Performance conçue avec précision.

Recouvert d'un camouflage « Type S » sur mesure, le prototype du ZDX est rigoureusement testé et réglé par les ingénieurs d'Acura pour optimiser la dynamique et l'expérience de conduite globale de ce VUS.

Conçu au Studio de design d'Acura en Californie du Sud, le ZDX mettra en vedette plusieurs des thèmes stylistiques qui ont fait leurs débuts sur le concept de VE de précision d'Acura lors de la Semaine de la voiture de Monterey en août dernier. Les premiers modèles de production zéro émission d'Acura, le ZDX et le ZDX Type S 2024, seront officiellement dévoilés en 2023.

