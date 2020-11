Afin d'assurer la réputation de la NSX à titre de supervoiture exclusive de performance conçue avec précision, 15 unités exclusives seront disponibles pour la vente au Canada. Pour plus d'information concernant le processus de commande, rendez-vous sur https://nsx.acura.ca .

« La NSX s'est imposée comme une supervoiture de renommée mondiale, un chef-d'œuvre en matière d'ingénierie et le mélange parfait de performances, de style et d'exclusivité », déclare Emile Korkor, vice-président adjoint d'Acura Canada. « Le nouveau bleu Long Beach est une couleur exotique qui met en valeur les superbes courbes et le style de la voiture tout en célébrant son histoire légendaire ».

Le nouveau bleu Long Beach nacré poursuit une longue tradition des couleurs de la NSX, nommées en l'honneur de célèbres circuits et virages. Le bleu Long Beach d'origine est l'une des couleurs les plus rares appliquées sur la NSX de première génération, avec seulement 88 voitures peintes dans cette couleur pendant les quatre années de disponibilité, à savoir de 2002 à 2005. Le bleu Long Beach a remplacé le bleu Monaco nacré offert en 2000 et 2001.

Chaque Acura NSX est fabriquée à la main au Centre de fabrication de performance, à Marysville, en Ohio, et poursuit la tradition de la NSX qui consiste à offrir des innovations incroyables en matière de performances sur le marché des supervoitures.

La NSX 2021 est animée par un groupe motopropulseur Sport Hybrid SH-AWDMD avancé, composé d'un moteur V6 de 3,5 litres avec deux turbocompresseurs, d'une transmission à double embrayage (DCT) à 9 rapports et de trois moteurs électriques améliorant chaque élément de la performance dynamique.

La NSX de deuxième génération est dotée d'une carrosserie à matériaux multiples avancée et d'un cadre de châssis fabriqué principalement en aluminium, ce qui lui confère une rigidité ultra élevée, un format compact et une performance exceptionnelle en matière de sécurité lors d'une collision.

Grand Prix Acura de Long Beach 2021

En 2019, Acura a conclu une entente de partenariat pluriannuel avec la Grand Prix Association de Long Beach pour devenir le commanditaire principal du Grand Prix de Long Beach. Le Grand Prix Acura de Long Beach est un lieu de course prestigieux, avec la série NTT IndyCar en tête d'affiche, ainsi que le Grand Prix BUBBA Burger Sports Car, auxquels s'ajoute le championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Le 46e Grand Prix Acura de Long Beach, se déroulant du 16 au 18 avril, accueillera la coupe Sprint IMSA WeatherTech, qui marquera le retour de la NSX GT3 pour la première fois depuis la saison 2017. Vous trouverez des renseignements détaillés sur la NSX GT3 Evo ici : www.AcuraClientRacing.net.

Prix et caractéristiques

Acura NSX 2021 CODE DE MODÈLE MODÈLE ET TRANSMISSION PDSF (taxes en sus) NC1B0ME NSX 9DCT 189 900 $ Barème de prix de la NSX 2021 Ensembles intérieurs (codes) NC Ensemble intérieur fibre de carbone (avec garniture de toit en cuir Alcantara) TC Ensemble Technologique TD Ensemble Technologique avec radio XM TB Chaîne audio ELS Ensembles extérieurs GC Ensemble extérieur fibre de carbone (avec moteur en fibre de carbone) DC Diffuseur arrière en fibre de carbone RB Toit en aluminium Roues et freins WC Roues à motif entrelacé WD Roue à motif entrelacé (fini peint) WE Roue à motif entrelacé (fini poli) WB Roues à rayons en Y BG Disques en carbone-céramique avec étriers de frein rouges BF Disques en carbone-céramique avec étriers de frein noirs BE Disques en carbone-céramique avec étriers de frein argentés BB Disques en fonte avec étriers de frein noirs BC Disques en fonte avec étriers de frein rouges Sièges/garnitures de toit SC Sièges en cuir/Alcantara à réglage électrique SD Sièges sport à réglage électrique (unicolores) SB Sièges sport à réglage manuel AB Garniture de toit Tricot Couleurs B-605P Bleu Nouvelle nacré R-556P Rouge Valencia nacré B-554P Bleu Long Beach nacré NH-837M Argent Source métallique NH-839P Blanc Casino nacré NH-547 Noir Berlina NH-854 Blanc 130R R-559 Rouge Curva

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de luxe de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par six modèles distincts - la berline de luxe RLX qui en est le véhicule phare, la berline de performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe MDX à sept passagers. Acura a lancé sa supervoiture NSX électrifiée de nouvelle génération en tant que nouvelle expression et apogée de la Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et comprend maintenant 51 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca .

i Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) exclut les taxes, l'immatriculation, l'enregistrement, les frais de transport de 2 995 $ et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier.

