Ce prix reconnaît le MDX comme un VUS haut de gamme qui conserve sa valeur

MARKHAM, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - J.D. Power a décerné à l'Acura MDX le Prix de la meilleure valeur résiduelle 2023 dans le segment des VUS intermédiaires haut de gamme à 3 rangées.

Acura MDX TypeS (Groupe CNW/Honda Canada Inc.)

Les Prix ALG de la meilleure valeur résiduelle au Canada de J.D. Power constituent la norme de l'industrie automobile lorsqu'il s'agit de reconnaître les segments de véhicules qui devraient conserver le pourcentage le plus élevé du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) après une période de trois ans pour les véhicules haut de gamme. Il s'agit d'une considération essentielle pour les acheteurs de voitures lorsqu'ils évaluent le coût total de possession et la valeur de revente d'un véhicule en particulier, que le véhicule soit financé, loué ou acheté au comptant.

« L'Acura MDX est reconnu pour sa qualité et sa fiabilité supérieures, et il incarne notre engagement envers la Performance conçue avec précision », a déclaré James Marchand, vice-président adjoint d'Acura Canada. « Nous sommes très fiers d'être reconnus par J.D. Power avec ce prix qui renforce la valeur détenue et offerte par le MDX à nos clients canadiens pendant des années après la location ou l'achat. »

Pour en savoir plus sur les Prix ALG de la meilleure valeur résiduelle 2023 de J.D. Power, consultez le site https://www.jdpower.com/business (site en anglais seulement).

Pour de plus amples renseignements concernant l'Acura MDX 2023, consultez le site https://www.acura.ca/fr/mdx/.

Pour vous abonner aux plus récentes nouvelles et mises à jour d'Acura Canada, visitez le site www.acuranews.ca/fr-ca/.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une expérience de conduite emballante. La gamme Acura propose quatre modèles distincts - la berline sport Integra, la berline de performance de luxe TLX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Les modèles TLX, MDX et Integra sont offerts en version Type S, soit l'apogée de l'ingénierie et de la technologie de performance, représentant l'engagement d'Acura envers la Performance conçue avec précision. Acura a célébré son 35e anniversaire au Canada en 2022 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca.

