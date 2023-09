L'actualité vulgarisée pour les jeunes : les As de l'info ont un an!

QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Plus de 4000 inscrits, 1 million de pages vues, des milliers de profs adeptes de nos nouvelles quotidiennes et de la section pédagogique et près de mille textes d'actualité vulgarisés pour les jeunes du primaire plus tard, Les As de l'info souffleront leur première bougie demain le 13 septembre.

La plateforme d'actualité pour enfants Les As de l'info souffle sa première bougie. (Groupe CNW/Les Coops de l'information)

Les As de l'info, c'est quoi?

Il s'agit du premier média francophone au pays où les enfants de 8 à 12 ans peuvent s'informer et s'exprimer quotidiennement sur l'actualité. Tout le contenu du site est vulgarisé, traité et rédigé pour eux, par des journalistes spécialisés en contenu jeunesse, le tout offert 100% gratuitement. C'est aussi une section spéciale pour les enseignants-tes qui veulent utiliser le contenu en classe. Les As de l'info, c'est le septième média des Coops de l'information qui publient six quotidiens à travers le Québec : Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, Le Quotidien, La Tribune et La Voix de l'Est.

Un succès auprès de la francophonie

En plus des jeunes et des enseignants québécois qui la consulte régulièrement, la plateforme compte des adeptes au Manitoba, en Ontario, dans les Maritimes, en France, aux États-Unis et en Afrique, entre autres.

Des contenus variés et inédits

Des nouveautés seront offertes sur le site prochainement. Surveillez l'arrivée d'un balado qui présentera les bonnes nouvelles de la semaine en 5 minutes, on y retrouvera également un texte et une activité de philosophie à partir de l'actualité sur une base hebdomadaire ainsi qu'un conte de la vie moderne écrit par le journaliste Frédérick Lavoie.

Les As de l'info maintiennent également des collaborations avec des intervenants de partout au Canada francophone et l'automne 2023 signe le retour des As en direct, cette fois pendant les heures de classes pour le plus grand bonheur des enseignants (entrevues en direct avec des personnalités telles que Farah Allibay, Laurie Rousseau-Nepton, Tristan Demers, Catherine Girard-Audet, etc.).

Les As de l'info, c'est aussi la plaque tournante des meilleurs contenus jeunesse grâce à la collaboration de partenaires comme le Musée national des beaux-arts de Québec, le Musée de la civilisation de Québec, Communication jeunesse, Éducaloi, APTN le réseau des Premières Nations et bien d'autres.

Des partenaires essentiels

La plateforme d'information jeunesse a la chance de pouvoir compter sur un partenaire de choix, Desjardins. L'entreprise soutient le projet depuis ses débuts et permet également de produire des contenus d'éducation financière de qualité.

Sans oublier les médias partenaires qui contribuent au rayonnement des As de l'info et de l'actualité pour enfants, dans leurs communautés: Télé-Québec (Le Squat), Le Devoir, La Liberté (Manitoba), l'Acadie nouvelle (Nouveau-Brunswick) ainsi que le site Les Iles-de-la Madeleine.com.

Pour découvrir le contenu offert par Les As de l'info, rendez-vous sur lesasdelinfo.com. Pour les professeurs qui souhaiteraient se connecter à la plateforme, visitez lesasdelinfo.com/profs.

Renseignements: Ève Tessier-Bouchard, Directrice, Les As de l'info et contenus jeunesse, Les coops de l'information, (514) 296-6250, [email protected]