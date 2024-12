L'action de Fondaction fixée à 16,73 $ à la suite du semestre terminé le 30 novembre 2024

Faits saillants pour le semestre terminé le 30 novembre 2024

Valeur de l'action établie à 16,73 $, en hausse de 0,58 $ par rapport à la valeur établie à la suite de l'exercice terminé le 31 mai 2024

Rendement à l'actionnaire du semestre de 3,6%

Rendements composés à l'actionnaire: 9,8 % sur 1 an ; 0,5 % sur 3 ans ; 5,7 % sur 5 ans et 5,4 % sur 10 ans en ne tenant pas en compte les crédits d'impôt

Résultat global du semestre de 138,8 M$

Actif net au 30 novembre 2024 a atteint 3,99G$, hausse de 221,5 M$ ou 5,9 % par rapport à 3,77 G$ au 31 mai 2024

222 366 actionnaires, en hausse de 0,4 % par rapport au 31 mai 2024

MONTRÉAL, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Fondaction annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la valeur de son action est fixée à 16,73 $. Il s'agit d'une hausse de 0,58 $. Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2024, le rendement à l'actionnaire a été de 3,6 % et le rendement des 12 derniers mois a été de 9,8 %. La valeur de l'action à la suite du semestre terminé le 31 mai 2024 avait été établie à 16,15 $.

« Nos actionnaires préparent leur retraite et veulent que leur épargne ait un impact positif sur la société et sur la planète. Parce que l'économie doit devenir plus équitable, inclusive, verte et performante et que ce sont les entreprises qui offrent dès maintenant des produits et services qui contribuent à cette transformation positive qui seront les championnes de demain. Investir dans ces entreprises est donc bénéfique socialement, mais c'est également rentable financièrement. Nos actions et nos résultats démontrent qu'on peut offrir à la fois un produit qui aide les gens qui ont besoin d'épargner et qui constitue un moteur de transformation positive. C'est ce sur quoi travaille l'équipe de Fondaction quotidiennement », affirme Geneviève Morin, PDG de Fondaction.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire de Fondaction sont de 9,8% sur 1 an, 0,5 % sur 3 ans, 5,7 % sur 5 ans et 5,4 % sur 10 ans, calculés sur la base de la variation de la valeur de l'action entre sa valeur au début de chacune des périodes indiquées et la valeur de 16,73 $ au 30 novembre 2024. Ces rendements ne tiennent pas compte des crédits d'impôt pouvant être consentis aux contribuables lors de la souscription d'actions de Fondaction, sous réserve de leur admissibilité.

Pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2024, le rendement brut des investissements en capital de développement (ICD) est de 3,6 % et le rendement brut des autres investissements est de 6,6 %.

Le ratio des charges opérationnelles totales se situe à 1,09 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2024, comparativement à 1,17 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2023.

L'actif net a augmenté de 5,9 % au cours du semestre, s'élevant à 3,99 G$ au 30 novembre 2024.

Au 30 novembre 2024, Fondaction comptait 222 366 actionnaires, soit 0,4 % de plus par rapport au 31 mai 2024.

Les émissions d'actions totalisent 190,6 M$, comparativement à 211,2 M$ au 30 novembre 2023. Les rachats et achats de gré à gré d'actions totalisent 108,0 M$, comparativement à 85,4 M$ au 30 novembre 2023.

Chaque taux de rendement à l'actionnaire indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance historique et ne vise pas à refléter les valeurs futures des actions ou le rendement d'un placement dans les actions. La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus.php.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,99 milliards de dollars au 30 novembre 2024 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fondaction

Pour plus d'information, veuillez contacter : Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, communication et relations publiques, Courriel : [email protected]