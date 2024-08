Faits saillants au 30 juin 2024

Prix de l'action : 17,80 $, une hausse de 0,21 $ par rapport au 31 décembre 2023

l'action : 17,80 $, une hausse de 0,21 $ par rapport au 31 décembre 2023 Rendement non annualisé : 1,2 %

Rendement non annualisé du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 2,8 %

Rendement non annualisé du portefeuille des autres investissements (placements) : 1,1 %

Nouveaux engagements de CRCD et ses fonds partenaires : 75,1 M$ dans 47 PME, coopératives et fonds

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - Au terme du semestre terminé le 30 juin 2024, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à 17,80 $, une hausse de 0,21 $ par rapport au 31 décembre 2023. CRCD a clôturé son premier semestre 2024 avec un bénéfice net de 30,3 M$ pour un rendement non annualisé de 1,2 %. L'actif net de CRCD se chiffrait à 2 542 M$ au 30 juin 2024.

Les résultats intermédiaires 2024 proviennent essentiellement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois et de celui des autres investissements qui ont généré des rendements non annualisés respectivement de 2,8 % et 1,1 %.

Malgré la récente relance, les contrecoups du contexte économique de la dernière année continuent de se refléter dans les marges bénéficiaires de certaines entreprises partenaires affectant ainsi le rendement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois. Quant au portefeuille des autres investissements, la plupart des catégories d'actifs qui le composent ont contribué positivement au rendement à l'exception des obligations qui ont subi la hausse des taux d'intérêt long terme du premier semestre.

Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l'action est de 3,7 %1, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Au cours du premier semestre, les rachats d'actions ont totalisé 55,1 M$.

Au 30 juin 2024, ce sont 756 entreprises, coopératives et fonds qui bénéficiaient d'engagements de 2 230 M$ par CRCD et ses fonds partenaires, dont 75,1 M$ engagés durant le semestre.

« Même si la relance économique est amorcée, nous demeurons vigilants face aux possibles difficultés financières chez nos entreprises partenaires. Dans ce contexte, les entreprises performantes sont très recherchées et leur valeur d'achat demeure élevée, ce qui crée une rareté de nouveaux investissements. Nous restons attentifs aux opportunités d'affaires tout en maintenant une gestion prudente au bénéfice de nos actionnaires et continuons de valoriser nos entreprises en portefeuille avec un accompagnement proactif pour bien capter leurs besoins. », a déclaré Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD.

Pour acquérir des actions

En 2024, CRCD a été autorisé à émettre 125 M$ en actions. Le montant maximal d'investissement est maintenu à 3 000 $ et le crédit d'impôt provincial à 30 %. La période de présouscription aura lieu du 26 août, 9 h, au 16 septembre 2024, 16 h. Pour plus d'information, rendez-vous au www.desjardins.com/CRCD.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec près de 110 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 542 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi qu'au 30 juin 2024, 2 230 M$ étaient engagés par l'écosystème de CRCD pour appuyer la croissance de près de 760 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)

1 Au 30 juin 2024, les rendements composés de l'action sont de 0,3 % pour un an, 0,6 % pour trois ans, 2,1 % pour cinq ans, 3,7 % pour sept ans et 4,1 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent ni compte du crédit d'impôt obtenu par l'actionnaire lors de l'acquisition ou l'échange d'actions ni de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire qui aurait pour effet de réduire son rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

