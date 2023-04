OTTAWA, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - L'Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) publie aujourd'hui son rapport d'évaluation de l'état des ressources humaines en santé au Canada, intitulé « Main-d'œuvre dans le secteur de la santé au Canada : Pistes d'action futures », dont les principales constatations sont destinées à informer les parties prenantes (y compris les gouvernements).

Ce rapport présente diverses stratégies fondées sur des données probantes visant à résoudre les problématiques actuellement rencontrées par la main-d'œuvre dans le secteur de la santé au Canada.

L'évaluation s'articule autour des trois thèmes généraux suivants :

Soutien et maintien des effectifs

Déploiement et prestation des services

Planification et développement

Pour étudier ces thèmes et répondre aux questions du commanditaire, l'ACSS a formé un comité d'évaluation indépendant et réuni des experts au sein de trois groupes de travail. En outre, un comité dirigé par et composé de dirigeants de la santé autochtones a contribué au rapport dans son ensemble et rédigé la partie consacrée à la main-d'œuvre autochtone dans le secteur de la santé. Plus de 30 spécialistes cliniques et universitaires sur la main-d'œuvre dans le secteur de la santé ont mis en commun leurs points de vue et offert ainsi la diversité nécessaire pour orienter l'approche générale de ce travail.

Cette évaluation s'est appuyée sur l'examen de plus de 5 000 articles scientifiques et de 250 rapports de politique, et sur la consultation de quelque 800 personnes représentant plus de 245 organisations, lesquelles ont soumis plus de 100 documents stratégiques à des fins d'éclairage.

L'ACSS tient à remercier les coprésidents du comité d'évaluation et reconnaître Santé Canada qui a financé ce travail à travers un accord de contribution.

Pour en savoir plus, cliquez ici pour consulter nos rapports :

Document d'information

Aperçu

Rapport d'évaluation

Rapport de consultation

SOURCE L'Académie canadienne des sciences de la santé

Renseignements: Personne-ressource : Serge Buy, directeur général de l'ACSS, [email protected]