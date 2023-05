MISSISSAUGA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - L'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS), porte-voix canadien pour l'industrie du recrutement et du placement de personnel d'une valeur de 15 milliards de dollars, présente les membres du Conseil d'administration national pour l'année 2023-2024.

Rita Sposato, Cheffe des opérations de Randstad Canada, agira à titre de présidente nationale. Élue pour la première fois au Conseil en 2017, Mme Sposato a occupé des postes de direction au cours des quatre dernières années et a démontré son engagement à promouvoir l'industrie par son leadership en matière de relations publiques et de communications. Son dévouement envers l'industrie de la dotation en personnel et le rôle important qu'elle joue dans l'économie canadienne et dans la vie de tant de Canadiens se reflète dans le message suivant :

"Je suis profondément honorée d'avoir été élue présidente de l'Association nationale de notre secteur et d'avoir le privilège d'exercer un deuxième mandat, en travaillant en étroite collaboration avec mes estimés collègues membres du conseil d'administration, des comités et des sections. Le marché du travail actuel subit des changements importants, tels que le rythme rapide de la transformation numérique, le vieillissement de la population, les pénuries de compétences et la montée du travail hybride. Pour relever ces défis, il faut une action collective et un front uni.

Nous devons nous efforcer de mieux faire connaître et comprendre au public le rôle important que joue notre industrie. En outre, nous devons élaborer des stratégies visant à étendre les services aux membres de notre association et à cultiver des relations solides avec nos fidèles partenaires d'affaires. En augmentant notre visibilité et en revigorant notre capacité à établir des liens durables avec les clients, les candidats, les professionnels de l'industrie et les dirigeants gouvernementaux, ACSESS et l'industrie du recrutement dans son ensemble en tireront profit. Ensemble, nous pouvons naviguer dans un marché en constante évolution et nous positionner en tant que leaders dans la résolution des problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés."

Le Conseil d'administration national d'ACSESS est constitué de représentants canadiens dont le mandat dure deux ans. Ces membres agissent au nom de divers sous-secteurs, tels que les agences professionnelles de recrutement et placement de personnel, le placement temporaire, les contrats de placement, les entreprises multinationales et celles qui s'occupent des marchés spécialisés.

Membres du Comité exécutif de l'ACSESS 2022-2023 :

Présidente: Rita Sposato - Randstad Canada - Québec

- Randstad Canada - Québec Secrétaire-trésorière: Angela Chambers , CPC, - Mercer Bradley - Manitoba

, CPC, - Mercer Bradley - Président sortant: Ted Maksimowski , Express Employment Professionals - Ontario

, Express Employment Professionals - Membre à titre personnel du comité exécutif: Darlene Minatel , ManpowerGroup Canada - Ontario

, ManpowerGroup Canada - Membre à titre personnel du comité exécutif: Paul Christie , CPC - Entourage HR Inc - Québec

Administrateurs d'ACSESS:

Dr. Bryan Burlotte - Maxsys Staffing & Consulting - Ontario

Tanya Cerniuk - Adecco Canada - Ontario

- Adecco Canada - Pamela Durigan , CPC - Employment Professionals Canada- Ontario

, CPC - Employment Professionals Canada- Rhona Long , CPC - Synergie Hunt International - Ontario

, CPC - Synergie Hunt International - Bruce McAlpine , CPC - Fulcrum Search Science - Ontario

, CPC - Fulcrum Search Science - Sheila Musgrove - TAG Recruitment Group - Alberta

- TAG Recruitment Group - Jeff Nugent - Contractorpayrolling.com - Ontario

- Contractorpayrolling.com - Travis O'Rourke - Hays Canada - Ontario

- - Stewart Sebben , CPC - Advantage Personnel - Ontario

, CPC - Advantage Personnel - Randy Upright - Manpower Alberta - Alberta

À propos d'ACSESS

En tant que voix canadienne de son secteur, l'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS) met le pays au travail. ACSESS encourage les meilleures pratiques et les normes d'éthique au sein du secteur de recrutement de 15 G$ par l'intermédiaire de la promotion, des relations gouvernementales, du perfectionnement professionnel, de la certification, des ressources et de la recherche. Les membres d'ACSESS offrent aux entreprises des services indispensables et proposent aux particuliers une vaste gamme de services, tels que l'orientation professionnelle, la planification et les possibilités d'emploi. Pour en savoir plus, consultez le site: www.acsess.org

