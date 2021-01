Ce projet vise à sensibiliser la population aux arguments commerciaux en faveur de l'embauche inclusive.

HALIFAX, NS, le 26 janv. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne de soutien à l'emploi (ACSE), un réseau national d'intervenants et de prestataires de service d'emploi communautaires, a dévoilé aujourd'hui son dernier projet, Renforçons notre main-d'œuvre. Le but de la campagne est de dissiper les mythes, sensibiliser les employeurs canadiens et cultiver leur intérêt afin que les lieux de travail dans l'ensemble du pays soient plus inclusifs et accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le soutien à l'emploi est une approche axée sur la personne qui permet d'aider les gens en situation de handicap à se préparer pour un emploi rémunéré et concurrentiel ainsi qu'à en obtenir un et à le conserver. « Lorsque les entreprises rendent leurs pratiques d'emploi plus inclusives des personnes en situation handicap, tout le monde gagne », affirme Annette Borrows, présidente de l'ACSE, « Renforçons notre main-d'œuvre à créer des outils permettant aux employeurs de faire de leur lieu de travail un milieu plus inclusif ». À l'aide de ressources gratuites, le programme met en relation des employeurs et des prestataires de services de soutien dans leurs communautés. Renforçons notre main-d'œuvre offre également aux personnes ayant des habiletés diversifiées l'accès à des possibilités de mentorat et d'emploi.

« Lors d'un sondage récent, nous avons découvert que la grande majorité de nos membres employeurs n'avaient pas facilement accès à des ressources basées sur des preuves et centralisées pour les aider à comprendre les enjeux en matière de lieux de travail accessibles et inclusifs », a fait remarquer raconte Joanna Goode, directrice générale de l'ACSE, « nous espérons que Renforçons notre main-d'œuvre sera un centre de connaissances pour les employeurs canadiens ». En un seul clic, les employeurs ont facilement accès à des outils en ligne et à des ressources de formation sur les accommodements, les pratiques exemplaires en matière d'embauche et les services offerts gratuitement par notre réseau de prestataires de services d'emploi. »

Les employeurs remarqueront qu'un lieu de travail inclusif offre de nombreux avantages, comme une main-d'œuvre éduquée et talentueuse prête à travailler, de meilleurs rendements, un taux de roulement diminué ainsi qu'un taux de présence supérieur. « Pendant cette pandémie, il n'a jamais été aussi crucial pour les entreprises de faire preuve de résilience. Nous croyons que l'inclusivité et le soutien à l'emploi contribueront à la prospérité et à la croissance des entreprises », ajoute Borrows. Le développement, l'intégration et le partage d'idées créatives qui anticipent et réagissent à l'environnement canadien en mutation, tel que la pandémie mondiale, sont des valeurs fondamentales pour l'ACSE.

Renforçons notre main-d'œuvre a été rendu possible grâce l'appui financier du Fonds d'intégration du gouvernement du Canada ainsi qu'à la prise en charge du projet par Full Blast Creative, une agence de marketing établie à Calgary.

« Nous savons que la pandémie de la COVID-19 a affecté les personnes en situation de handicap de manière disproportionnée et a accru les inégalités dans la main-d'œuvre du Canada », explique Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées. « À l'aide de programmes comme le Fonds d'intégration, notre gouvernement fédéral soutient les personnes en situation de handicap à trouver et à garder de bons emplois, ce qui permet d'améliorer simultanément l'atmosphère sur les lieux du travail. Il est important d'offrir de tels services en temps de pandémie, mais ceux-ci devront également être donnés une fois que nous aurons échappé à cette crise. L'Association canadienne de soutien à l'emploi fait preuve d'excellent leadership en développant ce nouveau projet, et j'ai bien hâte de voir comment cet appui financier contribuera à l'inclusion en milieu de travail des Canadiens en situation de handicap. »

Renforçons notre main-d'œuvre est un projet créé par l'ACSE et financé par le Fonds d'intégration du gouvernement du Canada.

L'ACSE est une association nationale à but non lucratif formée de prestataires de services d'emploi communautaires, d'alliés de la communauté et d'intervenants qui travaille pour l'intégration en emploi des personnes en situation de handicap. L'association s'efforce de promouvoir la pleine citoyenneté et les capacités des personnes en situation de handicap en favorisant leur participation au marché du travail et les résultats qui en découlent. L'ACSE outille les prestataires de services de soutien à l'emploi afin qu'ils puissent accroître l'intégration en emploi des Canadiens en situation de handicap.

