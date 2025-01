L'ACRGTQ remet le prix Innovation pour un membre régulier 2025 à NouvLR

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 le 22 janvier 2025 - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), M. Marc Joncas, et la directrice générale de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ont remis, en compagnie de M. Dominique Godin, directeur de la souscription - cautionnement chez Travelers, le prix Innovation pour un membre régulier à NouvLR.

Les prix Innovation de l'ACRGTQ valorisent la recherche de solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité sur les chantiers de construction de génie civil et voirie, tout en mettant en valeur les entreprises membres de l'ACRGTQ.

Les prix Innovation sont commandités cette année par Travelers.

NouvLR a reçu ce prix pour son projet de corridor d'évacuation dans le tunnel de l'Aéroport de Montréal dans lequel passera le Réseau Express Métropolitain (REM). Ce projet complexe a nécessité une grande précision, une bonne dose d'innovation et une collaboration exemplaire entre 12 entreprises exclusivement Québécoises.

L'utilisation du béton préfabriqué a permis au chantier de se démarquer par ses innovations exceptionnelles visant à réduire les interventions et les manipulations dans le tunnel où les conditions sont complexes, réduisant ainsi les risques pour les travailleurs tout en améliorant l'efficacité.

NouvLR a fait le choix de l'innovation et du sur-mesure sur plusieurs aspects :

L'utilisation inédite d'un béton autoplaçant avec un mélange innovant ;

L'utilisation d'un équipement conçu sur mesure pour faire pivoter et installer les dalles de béton dans le tunnel ;

L'utilisation d'un autre équipement sur-mesure devant apporter, lever et installer les parois en béton sur les dalles.

En moins de dix mois, NouvLR a accompli un exploit remarquable avec de l'ingénierie détaillée, la fabrication et l'installation de 2 200 blocs de béton préfabriqué, des équipements sur-mesure.

Félicitations à NouvLR.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

