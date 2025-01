L'ACRGTQ remet le prix Génie-voirie en développement durable 2025 à Eurovia Québec

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Marc Joncas, et la directrice générale de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ont remis, en compagnie de Mme Anik Girard, directrice générale de Constructo, et de M. Jean-François Hudon, directeur général de Activa Environnement, le prix Génie-voirie en développement durable à Eurovia Québec pour ses engagements environnementaux.

Le prix Génie-voirie en développement durable salue l'excellence des pratiques innovantes dans une perspective de développement durable, récompensant une entreprise pour son approche contribuant à la protection de l'environnement et à la création d'une économie responsable.

Le prix Génie-voirie en développement durable est commandité cette année par Activa Environnement.

Eurovia Québec, une filiale de VINCI Construction, vise à réduire de 40 % ses émissions directes d'ici 2030 et a déjà atteint un tiers de cet objectif.

Pour l'accompagner dans ce processus, Eurovia a développé un outil digital d'aide aux décisions d'affaires nommé NExT. Cet outil permet d'identifier et planifier les actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de chaque métier et sur chaque site de l'entreprise. Cet outil permet donc de déterminer la trajectoire carbone et ainsi prévoir les investissements nécessaires.

Parmi les initiatives mises de l'avant par Eurovia figurent la modernisation d'usines, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'utilisation de carburants moins émissifs. Également, l'entreprise équipe ses usines fixes d'abris pour protéger les matériaux sensibles à l'humidité. Aussi, la conversion de brûleurs au propane, carburant moins émetteurs que les carburants traditionnels, est également en cours dans deux usines. Ces initiatives permettent de réduire les besoins énergétiques et donc de réduction les émissions GES.

Eurovia renouvelle aussi sa flotte avec des équipements hybrides et électriques. Ces investissements témoignent de sa détermination à promouvoir un environnement sûr tout en protégeant la planète pour les générations futures.

Félicitations à Eurovia Québec.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

