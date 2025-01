L'ACRGTQ remet le prix Fernand-Houle à M. Frankie Lafontaine

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son 81e congrès, M. Marc Joncas et Me Gisèle Bourque, respectivement président et directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, ont remis le prix Fernand-Houle à M. Frankie Lafontaine.

Le prix Fernand-Houle rend hommage à un entrepreneur qui s'est démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant, une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie.

LAFONTAINE

Les Excavations Lafontaine inc. a vu le jour, il y a 50 ans, en 1975, à Saint-Malachie, dans les Appalaches. Fondé par Frank Lafontaine, l'entreprise représente, à l'époque, une organisation familiale de location de machineries lourdes.

En 1982, Frankie Lafontaine, le fils aîné de Frank Lafontaine, prend la direction de l'entreprise familiale et décide d'en réorienter les activités vers celle d'entrepreneur général en y intégrant une structure légale et administrative. Sous la gouverne de M. Lafontaine, l'organisation a depuis évolué vers des travaux de génie civil.

Le volume d'affaires n'a cessé de croître au cours de ces 50 dernières années et l'organisation se déploie maintenant dans plusieurs régions du Québec, notamment à Montréal et en Mauricie où elle contribue au développement de la filière batterie.

Avec plus de 300 employés, LAFONTAINE, sa nouvelle appellation depuis 2011, est aujourd'hui une véritable référence en génie civil partout au Québec.

Un homme de rigueur

Frankie Lafontaine a toujours appliqué le principe de la « Rigueur » dans la gestion de l'entreprise. Le développement s'est fait de façon progressive et contrôlée. Il a d'ailleurs transmis ses principes de rigueur à tous les paliers de l'organisation par son leadership et des processus bien documentés ainsi qu'à ses deux fils, Mathieu et François, qui se sont intégrés dans l'organisation et qui assurent la relève.

Impliqué bénévolement dans diverses organisations économiques, M. Lafontaine a aussi été actif au sein de l'ACRGTQ, notamment comme membre du Conseil d'administration, puis membre de l'exécutif pendant quelques années. Il a également siégé sur différents comités, apportant son expérience pour faire évoluer les dossiers, et intervenant à maintes reprises pour soulever des enjeux qui le préoccupent.

Depuis 2011, M. Lafontaine a milité afin de promouvoir des formations spécialisées pour les manœuvres en génie civil.

L'ACRGTQ félicite chaleureusement M. Frankie Lafontaine pour sa grande contribution à l'industrie.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006 [email protected]