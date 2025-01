L'ACRGTQ remet le prix Excavation-responsable 2025 à Groupe AllaireGince Infrastructures Inc

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Marc Joncas, et la directrice générale de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ont remis, en compagnie de Mme Nathalie Moreau, directrice générale d'Info-Excavation, le prix Excavation-responsable au Groupe AllaireGince Infrastructures Inc.

Le prix Excavation-responsable reconnaît les efforts d'un entrepreneur membre de l'ACRGTQ pour la prévention des dommages aux infrastructures souterraines, assurant ainsi la sécurité des travailleurs et des citoyens, la protection de l'environnement et le maintien des services publics.

Fondé en 1982 et basé à Granby, le Groupe AllaireGince Infrastructures Inc emploie près d'une centaine de personnes. L'équipe qualifiée réalise divers projets dans le respect des budgets et échéanciers.

Au cours de la dernière année, l'entreprise a effectué plus de 250 demandes de localisation pour différents types de chantiers. De ceux-ci, 58 % concernaient les travaux d'égout et d'aqueduc, tandis que 12 % portaient sur les travaux de fondation. 92% des travaux s'est déroulé en Estrie et 8% en Montérégie.

Groupe AllaireGince Infrastructures Inc se distingue par sa gestion exemplaire du risque. Toutes les demandes de la dernière année impliquaient plus de quatre infrastructures souterraines lors des travaux. Malgré cela, aucun bris n'a été signalé par le comité Info-Excavation au cours de l'année. Ce résultat témoigne du professionnalisme et du savoir-faire exceptionnel de l'équipe.

Félicitations à Groupe AllaireGince Infrastructures Inc.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

