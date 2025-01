L'ACRGTQ remet le prix Défi prévention santé et sécurité du travail 2025 à CRT Construction

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Marc Joncas, et la directrice générale de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ont remis, en compagnie de Mme Kathy Otis, directrice générale de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction), le prix Défi prévention santé-sécurité du travail (SST) à CRT Construction pour le projet du pont au-dessus de la Rivière aux Brochets.

Le prix Défi prévention SST met en valeur la prévention des accidents de travail dans le cadre d'une saine compétition. Il récompense un chantier où des mesures de sécurité efficaces ont été mises en place pour contrôler ou éliminer les dangers à la source, soulignant ainsi les efforts des entrepreneurs en matière de prévention sur les chantiers de construction.

L'équipe de CRT Construction s'est distinguée grâce à la conceptualisation d'un chariot mobile motorisé permettant l'installation sécurisée de panneaux de coffrage préfabriqués améliorant significativement la santé et sécurité du travail lors des opérations de coffrage du tablier d'une superficie de 10 000 m2.

Ce système innovant a permis d'éliminer six dangers graves : les travaux en hauteur, les travaux au-dessus de l'eau, les collisions avec les équipements mobiles, les manutentions répétitives lourdes, les contraintes thermiques et le syndrome du harnais.

Ces chariots mobiles de coffrage ont également fait l'objet de discussions afin qu'ils soient optimisés, offrant la possibilité de les transposer sur de futurs chantiers.

CRT Construction s'appuie sur une vision où excellence opérationnelle rime avec engagement des employés et rigueur dans les processus. Forte d'une expérience accumulée sur plus de 50 ans, elle se distingue par son expertise et son engagement envers la sécurité.

Félicitations à CRT Construction pour cette initiative.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

