L'ACRGTQ remet le prix Défi prévention santé et sécurité du travail 2024 à EBC

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque, a remis, en compagnie de Mme Kathy Otis, directrice générale de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction), le prix Défi prévention santé-sécurité du travail à EBC.

Les responsables de la santé et de la sécurité au travail chez EBC ont instauré, pour tout le personnel de direction et de supervision, des mesures de sécurité visant à contrôler ou éliminer les dangers à la source.

Chez EBC, un environnement de travail sécuritaire ne peut être obtenu, établi et maintenu que par un effort commun et concerté de tous les acteurs impliqués à la réalisation d'un projet.

Du gestionnaire de haut niveau au travailleur qui œuvre sur le terrain, l'attitude positive et surtout la collaboration de tous sont essentielles à l'effort visant l'élimination à la source des dangers dans un environnement de travail.

EBC mise sur la croissance d'une culture sécuritaire par une chasse préventive aux risques.

C'est dans cette optique de collaboration et d'élimination des risques qu'EBC est fier de son initiative la Chasse aux Risques dans le cadre du projet de construction du pont Jacques-Bizard.

Avec l'implication des gestionnaires et la participation des travailleurs en prévention, l'objectif est clair : la sécurité avant tout afin que plus personne ne se blesse.

Des chasseurs dédiés à l'identification des risques en santé et sécurité parcourent les chantiers de construction d'EBC partout à travers le Québec.

La chasse aux risques permet donc de s'assurer de la conformité des éléments de prévention et d'effectuer des correctifs au besoin.

Chaque activité critique est encadrée par une analyse sécuritaire et environnementale des tâches. EBC mise sur une participation de la direction jusqu'aux travailleurs dans l'identification des dangers et la mise en place des mesures préventives sur le chantier. La direction de projet ainsi que le gérant de projet sont étroitement impliqués afin d'assurer un niveau optimal de santé et sécurité sur nos activités ainsi que celles de nos partenaires sous-traitants.

Grâce aux efforts de prévention mis en place lors des inspections quotidiennes par tous les acteurs, EBC est en mesure de cibler et corriger les pièges.

Comme chaque risque critique implique une planification documentée, les chasseurs sont également responsables de valider l'information présentée aux travailleurs.

Félicitations à EBC.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataires de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Source : Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]