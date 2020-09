L'ACRGTQ réagit positivement au dépôt du projet de loi 66

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec voit d'un bon œil le dépôt du projet de loi 66, Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

Le dépôt de ce projet de loi qui favorise l'accélération des investissements dans les infrastructures publiques permettra d'améliorer le comportement de l'économie. Il s'agit également d'une excellente nouvelle pour les quelque 40 000 travailleurs et travailleuses et 2 500 entreprises du secteur génie civil et voirie qui œuvrent à tous les jours sur ces chantiers.

De plus, l'Association est satisfaite de voir que le projet pilote élaboré par le gouvernement est applicable à certains contrats publics et sous-contrats publics qui découlent des projets d'infrastructure. Cette mesure permet un meilleur accès aux liquidités.

Néanmoins, l'ACRGTQ souhaite que certaines mesures du projet de loi 66, dont celle sur les retards de paiement soit pérennes et étendues à de plus grands projets.

L'ACGTQ prendra le temps d'examiner et d'analyser le projet de loi dans les prochains jours.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672

Liens connexes

http://www.acrgtq.qc.ca/