L'ACQ et l'IDU saluent la décision du gouvernement fédéral d'abolir la TPS pour les nouvelles constructions d'unités locatives

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) et l'Institut de développement urbain (IDU) se réjouissent de l'annonce faite par le gouvernement fédéral concernant l'abolition de la TPS pour toutes les nouvelles constructions de logements locatifs. Cette décision marque une première étape prometteuse pour la relance de la construction résidentielle au Québec. Cette relance s'avère d'autant plus nécessaire au lendemain du rapport de la SCHL qui a revu à la hausse son estimation d'offre de logements à 860 000 d'ici 2030.

Au cours de la dernière année, le secteur résidentiel au Québec a été mis à l'épreuve par une série de défis économiques, notamment les hausses successives du taux directeur, qui ont entraîné une diminution alarmante des investissements de l'ordre de 40 % entre juin 2022 et juin 2023. Concrètement, cela se reflète par une diminution d'environ 47 % des mises en chantier lorsque l'on compare les sept premiers mois de 2022 à ceux de 2023. Cette situation a entraîné des répercussions notables sur la société québécoise, comme en témoigne le rapport récent sur l'augmentation marquante de l'itinérance partout au Québec.

Dans ce contexte, les partenaires de l'habitation exhortent le gouvernement du Québec à emboîter le pas au gouvernement fédéral en offrant un congé de TVQ pour la construction des nouvelles unités locatives. À tout le moins, le gouvernement du Québec devrait étudier la possibilité d'offrir aux promoteurs et aux constructeurs des conditions financières adéquates pour contrer les effets néfastes de la hausse des taux d'intérêt et relancer des projets qui ne verraient pas le jour autrement principalement en cette période de crise du logement au Québec.

À titre de partenaires de l'habitation, l'ACQ et l'IDU réitèrent leur volonté de travailler en étroite collaboration avec les autorités provinciales pour développer des solutions efficaces et novatrices qui soutiendront notre secteur de la construction résidentielle et amélioreront la qualité de vie de tous les Québécois. Cette collaboration constructive vise à faire face aux défis actuels et à bâtir un avenir solide pour le logement au Québec.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente plus de 20 000 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. L'IDU développe des contenus concernant l'immobilier et la trame urbaine. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial.

SOURCE Association de la construction du Québec

Renseignements: Guillaume Houle | Relations médias, Cellulaire : 514 607- 7210, houl[email protected]; Carl Cloutier, VP Exploitation, Cell. : 514 757-0079