DU FINANCEMENT DE MOINS EN MOINS ABORDABLE POUR CONSTRUIRE DU LOGEMENT… ABORDABLE !

SCHL : CHANGEMENTS IMPORTANTS AUX PRODUITS D'ASSURANCES HYPOTHÉCAIRES APH MARCHÉ ET APH SELECT

MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - L'Institut de développement urbain du Québec (IDU), le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec, s'inquiète vivement des changements introduits récemment par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Selon l'IDU, les nouveaux barèmes de primes et de taux, annoncé le 3 juillet par la SCHL, effectifs depuis le 14 juillet, affecteront grandement la capacité des développeurs à démarrer et à réaliser des projets de construction de nouveaux logements dont le Québec a cruellement besoin en pleine crise de l'habitation. Une crise marquée par un manque de logements disponibles et abordables.

L'IDU fait remarquer que c'est tout de même un non-sens de la part de la SCHL. « Depuis des années, la SCHL ne cesse de marteler, chiffres à l'appui, qu'il manque de logements au Québec et qu'ils sont de moins à moins abordables, justifiant l'introduction dans ses produits d'assurances hypothécaires des critères d'abordabilité exigés aux développeurs pour stimuler l'offre et résorber la situation. Et maintenant, elle nous annonce qu'elle va doubler les primes d'assurances hypothécaires exigées à ces mêmes développeurs, ce qui va se traduire par une augmentation substantielle des coûts de construction », a souligné la PDG de l'IDU, Isabelle Melançon.

L'IDU, qui depuis des années témoigne de l'importance pour les développeurs et les investisseurs de pouvoir compter sur de la prévisibilité pour planifier adéquatement leurs projets et faire en sorte de livrer du logement rapidement et qui correspond à la capacité de payer des ménages, s'explique mal ce changement de cap brutal, sans préavis et sans explications appuyant cette décision. D'autant plus, qu'avec un délai d'application aussi court, aucune marge de manœuvre n'est laissée aux développeurs qui projetaient avoir recours aux produits de la SCHL après le 14 juillet.

Rappelons que les dernières années ont été très difficiles pour l'industrie immobilière qui a connu une hausse importante des taux d'intérêt et des coûts reliés à la construction (matériaux et main-d'œuvre), et qui doit désormais composer avec l'incertitude engendrée par la guerre tarifaire imposée par le gouvernement américain. « Dans pareil contexte, l'annonce de la SCHL est une autre tuile pour une industrie déjà éprouvée. Cela risque de plomber la faible reprise des mises en chantier que connaissaient la plupart des régions du Québec depuis quelques mois et assurément, constitue un frein majeur à l'abordabilité des logements qui seront livrés au cours des prochains mois, prochaines années », a conclu Mme Melançon.

À propos de l'IDU

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. L'IDU développe des contenus concernant l'immobilier et la trame urbaine. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial. L'industrie de l'immobilier commercial contribue annuellement pour plus de 20 G$ au PIB du Québec et pour plus de 5 G$ en revenus fiscaux pour les gouvernements et municipalités. Pour les sept plus grandes villes du Québec, c'est en moyenne près de la moitié, soit 45,8 % de l'ensemble de leurs revenus de taxes foncières. Avec des dépenses combinées de plus de 24,5 G$, elle soutient près d'une centaine de milliers d'emplois.

SOURCE Institut de développement urbain du Québec

